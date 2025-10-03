Este viernes 3 de octubre, alrededor de las 10.15 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Yapeyú y Remedios de Escalada, en Chimbas. El siniestro involucró a un vehículo Renault Logan, perteneciente a la empresa Remis Oeste, y a una moto Yamaha 250 cc.

Según informó el personal policial de la Comisaría 17°, la moto, conducida por Juan Fernández Díaz, de 46 años, circulaba de este a oeste por calle Remedios de Escalada, mientras que el remis, conducido por Andrés Firmapaz, transitaba de norte a sur por Yapeyú. La colisión se produjo justo en el cruce de ambas calles, provocando que la moto se deslizara hasta el ingreso de un domicilio cercano, quedando allí en su posición final.

En el momento del accidente, el remis transportaba a un menor de siete años y su cuidadora, la señora Dayana Muñoz Cortez, de 39 años. Ambos recibieron atención en el lugar, sin ser trasladados, y resultaron fuera de peligro y sin lesiones aparentes. En tanto, el motorista fue trasladado en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, consciente, con cortes en la frente, donde recibió atención médica.

La fiscalía interviniente, encabezada por Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, se encuentra recabando información y testimonios para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades de los conductores involucrados.