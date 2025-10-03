Policiales
Chimbas: choque entre un remis y una moto dejó a un hombre herido
POR REDACCIÓN
Este viernes 3 de octubre, alrededor de las 10.15 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Yapeyú y Remedios de Escalada, en Chimbas. El siniestro involucró a un vehículo Renault Logan, perteneciente a la empresa Remis Oeste, y a una moto Yamaha 250 cc.
Según informó el personal policial de la Comisaría 17°, la moto, conducida por Juan Fernández Díaz, de 46 años, circulaba de este a oeste por calle Remedios de Escalada, mientras que el remis, conducido por Andrés Firmapaz, transitaba de norte a sur por Yapeyú. La colisión se produjo justo en el cruce de ambas calles, provocando que la moto se deslizara hasta el ingreso de un domicilio cercano, quedando allí en su posición final.
En el momento del accidente, el remis transportaba a un menor de siete años y su cuidadora, la señora Dayana Muñoz Cortez, de 39 años. Ambos recibieron atención en el lugar, sin ser trasladados, y resultaron fuera de peligro y sin lesiones aparentes. En tanto, el motorista fue trasladado en ambulancia al Hospital Guillermo Rawson, consciente, con cortes en la frente, donde recibió atención médica.
La fiscalía interviniente, encabezada por Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, se encuentra recabando información y testimonios para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las responsabilidades de los conductores involucrados.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una misión oficial en Washington para negociar con el Tesoro de Estados Unidos un mecanismo de asistencia financiera. Desde el gobierno argentino destacan la posibilidad de un swap de monedas y operaciones de recompra de deuda, mientras que el secretario Scott Bessent aclaró que “no vamos a poner dinero en la Argentina”.
Ángel de Brito expuso chats de Fernanda Iglesias y la tildó de "mentirosa serial" tras su salida de LAM
ÚLTIMAS NOTICIAS
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.