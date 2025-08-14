La rosca política está al rojo vivo de cara a la presentación de candidatos para enfrentar las elecciones del 26 de octubre próximo. En ese contexto, en las últimas horas, desde Chimbas y Rawson salieron a meter presión para que Fabián Gramajo sea quien encabece la lista del Partido Justicialista, relegando así las aspiraciones de Cristian Andino y José Luis Gioja.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la intendenta Daniela Rodríguez fue tajante al decir que “desde un principio lo dije, nuestro candidato es Fabián. Tiene gestión demostrada. Es un dirigente formado y con los conocimientos necesarios para defender los intereses de San Juan en el Congreso Nacional”.

También resaltó que es un hombre que encarna la renovación en el peronismo provincial y con las condiciones necesarias para enfrentar con los atropellos que viene realizando el presidente Javier Milei.

Desde Rawson, un cercano colaborador del intendente Carlos Munisaga, opinó en la misma sintonía y aclaró que el apoyo, del departamento con más votos, se sustenta en el trabajo conjunto y programático que vienen realizando desde hace meses ambos dirigentes.

Desde ambos departamentos coincidieron en que Gramajo es el dirigente que San Juan necesita en el Congreso y resaltaron que su experiencia como intendente es un plus necesario para definir su apoyo de cara al cierre de listas.

A su vez, tango Rodríguez como el colaborador de Munisaga, contaron que hay otros intendentes que pretenden que Gramajo encabece la lista, pero no los nombraron.