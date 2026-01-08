Provinciales > Pronóstico
Alerta naranja y a amarilla para San Juan para el jueves 8 de enero
La provincia enfrentará este jueves 8 de enero una jornada climática compleja, con tormentas fuertes y vientos intensos como protagonistas. El pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la inestabilidad, que comenzó el miércoles, alcanzará su pico de actividad durante la mañana y tarde del jueves, con alta probabilidad de lluvias y actividad eléctrica. Se espera un notable descenso térmico y un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Pronóstico por hora: un jueves ventoso y con tormentas
Jueves 8 de Enero – Día crítico:
La jornada comenzará y transcurrirá con tormentas fuertes. Tanto para la mañana como para la tarde, el pronóstico prevé una probabilidad de precipitación del 40% al 70%, lo que indica una alta chance de lluvias persistentes y posiblemente intensas.
Temperaturas: Se mantendrán bajas para la época. La máxima no superará los 27°C durante la tarde, mientras que por la mañana se registrarán alrededor de 21°C.
Viento: Será el elemento más destacado. Se prevén vientos sostenidos del sector sur entre 23 y 31 km/h durante todo el día. Las ráfagas más intensas, de entre 42 y 50 km/h, se esperan para la tarde y noche, lo que puede generar voladuras de techos, caída de ramas y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.
Noche: Las tormentas comenzarán a aislarse (probabilidad 40-70%), pero persistirá el viento fuerte. La mínima será de 24°C.
Viernes 9 de Enero – Mejoria gradual:
El tiempo mostrará una lenta mejoría. La madrugada podría tener aún tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), pero durante la mañana y tarde el cielo pasará a mayormente nublado y luego parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia casi nula (0-10%).
Temperaturas: Serán frescas por la mañana, con una mínima de 16°C y una máxima que repuntará a 27°C.
Viento: Amainará significativamente, siendo leve por la mañana y moderado por la tarde, cambiando su dirección al norte.
Recomendaciones de Defensa Civil
Ante el pronóstico de tormentas fuertes y vientos intensos, Defensa Civil recomienda a la población:
Asegurar y retirar objetos sueltos de patios, balcones y azoteas (muebles, macetas, chapas, antenas) que puedan ser arrastrados por el viento.
Evitar la circulación innecesaria, especialmente durante la tarde cuando las ráfagas serán más fuertes. En caso de conducir, reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y extremar la precaución en rutas expuestas.
No refugiarse debajo de árboles ni de estructuras endebles durante las tormentas.
Desconectar electrodomésticos ante la posibilidad de cortes de energía por actividad eléctrica.
Tener a mano linternas, pilas, agua potable y un botiquín básico.