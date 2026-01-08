Publicidad
Provinciales > Pronóstico

Alerta naranja y a amarilla para San Juan para el jueves 8 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas fuertes durante toda la jornada del jueves, con alta probabilidad de lluvia y vientos sostenidos del sur que podrían superar los 50 km/h en ráfagas. Defensa Civil emitió recomendaciones de seguridad para la población.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Pronóstico adverso: tormentas fuertes y vientos intensos se esperan para este jueves en la provincia. FOTO: Archivo DIARIO HUARPE

La provincia enfrentará este jueves 8 de enero una jornada climática compleja, con tormentas fuertes y vientos intensos como protagonistas. El pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la inestabilidad, que comenzó el miércoles, alcanzará su pico de actividad durante la mañana y tarde del jueves, con alta probabilidad de lluvias y actividad eléctrica. Se espera un notable descenso térmico y un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico por hora: un jueves ventoso y con tormentas

Jueves 8 de Enero – Día crítico:

La jornada comenzará y transcurrirá con tormentas fuertes. Tanto para la mañana como para la tarde, el pronóstico prevé una probabilidad de precipitación del 40% al 70%, lo que indica una alta chance de lluvias persistentes y posiblemente intensas.

  • Temperaturas: Se mantendrán bajas para la época. La máxima no superará los 27°C durante la tarde, mientras que por la mañana se registrarán alrededor de 21°C.

  • Viento: Será el elemento más destacado. Se prevén vientos sostenidos del sector sur entre 23 y 31 km/h durante todo el día. Las ráfagas más intensas, de entre 42 y 50 km/h, se esperan para la tarde y noche, lo que puede generar voladuras de techos, caída de ramas y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

  • Noche: Las tormentas comenzarán a aislarse (probabilidad 40-70%), pero persistirá el viento fuerte. La mínima será de 24°C.

Viernes 9 de Enero – Mejoria gradual:

El tiempo mostrará una lenta mejoría. La madrugada podría tener aún tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), pero durante la mañana y tarde el cielo pasará a mayormente nublado y luego parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia casi nula (0-10%).

  • Temperaturas: Serán frescas por la mañana, con una mínima de 16°C y una máxima que repuntará a 27°C.

  • Viento: Amainará significativamente, siendo leve por la mañana y moderado por la tarde, cambiando su dirección al norte.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante el pronóstico de tormentas fuertes y vientos intensos, Defensa Civil recomienda a la población:

  • Asegurar y retirar objetos sueltos de patios, balcones y azoteas (muebles, macetas, chapas, antenas) que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Evitar la circulación innecesaria, especialmente durante la tarde cuando las ráfagas serán más fuertes. En caso de conducir, reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y extremar la precaución en rutas expuestas.

  • No refugiarse debajo de árboles ni de estructuras endebles durante las tormentas.

  • Desconectar electrodomésticos ante la posibilidad de cortes de energía por actividad eléctrica.

  • Tener a mano linternas, pilas, agua potable y un botiquín básico.

