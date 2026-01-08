La provincia enfrentará este jueves 8 de enero una jornada climática compleja, con tormentas fuertes y vientos intensos como protagonistas. El pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la inestabilidad, que comenzó el miércoles, alcanzará su pico de actividad durante la mañana y tarde del jueves, con alta probabilidad de lluvias y actividad eléctrica. Se espera un notable descenso térmico y un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico por hora: un jueves ventoso y con tormentas

Jueves 8 de Enero – Día crítico:

La jornada comenzará y transcurrirá con tormentas fuertes. Tanto para la mañana como para la tarde, el pronóstico prevé una probabilidad de precipitación del 40% al 70%, lo que indica una alta chance de lluvias persistentes y posiblemente intensas.

Temperaturas: Se mantendrán bajas para la época. La máxima no superará los 27°C durante la tarde, mientras que por la mañana se registrarán alrededor de 21°C.

Viento: Será el elemento más destacado. Se prevén vientos sostenidos del sector sur entre 23 y 31 km/h durante todo el día. Las ráfagas más intensas, de entre 42 y 50 km/h, se esperan para la tarde y noche, lo que puede generar voladuras de techos, caída de ramas y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión.

Noche: Las tormentas comenzarán a aislarse (probabilidad 40-70%), pero persistirá el viento fuerte. La mínima será de 24°C.

Viernes 9 de Enero – Mejoria gradual:

El tiempo mostrará una lenta mejoría. La madrugada podría tener aún tormentas aisladas (10-40% de probabilidad), pero durante la mañana y tarde el cielo pasará a mayormente nublado y luego parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia casi nula (0-10%).

Temperaturas: Serán frescas por la mañana, con una mínima de 16°C y una máxima que repuntará a 27°C.

Viento: Amainará significativamente, siendo leve por la mañana y moderado por la tarde, cambiando su dirección al norte.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante el pronóstico de tormentas fuertes y vientos intensos, Defensa Civil recomienda a la población:

