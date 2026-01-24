Este sábado, se registró un accidente que involucró a dos vehículos en la zona de Villicúm, en Albardón. Hubo intervención de la Policía, de Gendarmería y de personal de ambulancia.

Según los primeros informes, uno de los vehículos frenó de golpe y provocó la colisión. Una de las personas al volante, de edad avanzada, sufrió golpes por el impacto.

Tras el siniestro, se activó de inmediato el protocolo de emergencia. Ante esto, hubo intervención de Vialidad Nacional, en coordinación con Policía de San Juan, Gendarmería Nacional y servicios de salud de la provincia.

El personal de Vialidad Nacional, que se encontraba trabajando en tareas de despeje en la zona, colaboró para asegurar el tránsito y asistir a los involucrados. Además, dos ambulancias llegaron en tiempo récord, permitiendo que la persona mayor reciba asistencia médica inmediata en el lugar.

El operativo conjunto garantizó la seguridad vial y brindó atención rápida a los afectados. En tanto, se evaluó el estado de los vehículos y se despejó la ruta para normalizar la circulación.