Los Totora harán bailar a San Juan en la Feria de Carnaval

La banda platense Los Totora se presentará el sábado 14 de marzo desde las 19 en el salón principal de Hugo Espectáculos, en el marco de la Feria de Carnaval 2026. El evento combinará música en vivo, gastronomía y propuestas para toda la familia.

La presentación será el show principal de una jornada que incluirá food trucks, feria de emprendedores, DJ set, cerveza artesanal y una plaza kids, con la intención de ofrecer una experiencia festiva para compartir durante toda la tarde y la noche.

Una noche de música y carnaval

El recital comenzará a partir de las 19 horas y tendrá como protagonistas a Los Totora, quienes interpretarán algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Me voy de aquí” y “El Pollera”, además de versiones de clásicos internacionales adaptados a su estilo de cumbia pop.

Las entradas se encuentran disponibles en preventa a $15.000, mientras que el valor general es de $20.000. Los tickets pueden adquirirse en Farmacias Echegaray y a través de la plataforma Entradaweb.

Una banda con proyección nacional

El grupo se formó a fines de 2002 en La Plata, cuando un grupo de amigos decidió iniciar un proyecto musical orientado a la música bailable. Con el paso de los años, la banda logró consolidarse como uno de los referentes de la cumbia pop argentina.

Actualmente la formación está integrada por Juan Manuel Quieto (voz), Nicolás Giorgetti (bajo y voz), Santiago Giorgetti (timbales) y Juan Ignacio Giorgetti (teclados).

A lo largo de su trayectoria han realizado más de mil presentaciones en vivo y también han llevado su música al exterior. En 2022 realizaron una gira por Estados Unidos con shows en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Feria y entretenimiento

La organización del evento propone una jornada que combine espectáculo musical y feria gastronómica. Además del recital, el público podrá recorrer puestos de emprendedores y disfrutar de distintas propuestas culinarias.

De esta manera, la Feria de Carnaval 2026 busca reunir música, gastronomía y actividades recreativas en un mismo espacio, con una propuesta pensada para familias, jóvenes y fanáticos de la música bailable.