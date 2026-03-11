Con el crecimiento de la actividad minera en San Juan y la proyección de nuevos proyectos en etapa de desarrollo, el sector de estaciones de servicio comenzó a analizar de qué manera puede integrarse a la cadena de valor que rodea a la industria. El objetivo no está puesto en abastecer directamente a las mineras, sino en convertirse en proveedores de las empresas que trabajan alrededor de los proyectos.

Así lo explicó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan, Miguel Caruso, quien señaló que el mercado directo de las compañías mineras es difícil de alcanzar para las estaciones tradicionales debido a las características del combustible que utilizan en sus operaciones.

Publicidad

“La minería usa otro tipo de combustible que no es el que vendemos nosotros en las estaciones de servicio. Es un combustible especializado, con anticongelante y otras condiciones”, explicó.

Ese tipo de combustible suele ser provisto de manera directa por las petroleras a las compañías mineras, lo que deja fuera de competencia a los expendedores locales.

Publicidad

“En la provincia la minería se abastece directamente de las petroleras, lo que no le da opción al estacionero a competir con los precios. Nosotros nunca podemos competir contra una petrolera”, agregó el dirigente del sector.

Oportunidad en la cadena de proveedores

Ante ese escenario, desde la cámara consideran que sí existe un espacio de crecimiento en el entramado de empresas proveedoras que operan alrededor de los proyectos mineros.

Publicidad

Se trata de compañías de transporte, logística, servicios técnicos, contratistas y distintas firmas que participan de la actividad en la etapa de exploración, construcción o producción, y que sí requieren combustible convencional para sus operaciones diarias.

“Sí podemos abastecer a los proveedores mineros y eso sí nos interesa. Queremos formar parte de esa cadena de valor”, señaló Caruso.

En ese sentido, explicó que muchas de estas empresas trabajan en la provincia o se instalan cerca de los proyectos y necesitan combustible de manera permanente para movilizar flotas de vehículos, maquinaria liviana o servicios asociados.

Mirada puesta en el crecimiento minero

El sector expendedor sigue con atención la evolución de la minería en San Juan, especialmente en un contexto donde varios proyectos avanzan en etapas clave y se proyecta una mayor actividad en los próximos años.

Para las estaciones de servicio, ese escenario podría traducirse en un incremento de la demanda de combustibles por parte de empresas vinculadas al sector.

“Creo que la minería de acá a un par de años va a ser algo muy importante para la provincia y nosotros tenemos que estar a la altura de eso”, sostuvo Caruso.

La estrategia del sector apunta, por lo tanto, a posicionarse dentro del entramado económico que genera la minería en el territorio. Si bien el suministro directo a las compañías mineras presenta barreras técnicas y comerciales, las estaciones de servicio ven en los proveedores una puerta de entrada concreta para integrarse al desarrollo de una de las principales actividades productivas de la provincia.