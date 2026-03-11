El estacionamiento controlado en el centro de Villa Krause se aplicaría este año

El municipio de Rawson trabaja en la implementación de un sistema de estacionamiento controlado en la zona céntrica de Villa Krause, con el objetivo de mejorar el ordenamiento vial y facilitar la circulación en uno de los sectores comerciales más concurridos del departamento.

La iniciativa fue confirmada por el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico municipal, Sebastián Chirino, quien explicó que la medida forma parte de un plan integral de ordenamiento urbano y movilidad que el municipio busca aplicar durante este año.

Ordenar el tránsito en el casco histórico

Según detalló el funcionario, el estacionamiento controlado se aplicaría en una primera etapa en el casco histórico de Villa Krause, área donde se concentran la plaza departamental, la municipalidad y gran parte de la actividad comercial.

La decisión surge a partir de un estudio de movilidad urbana que el municipio realizó durante aproximadamente seis meses y que permitió identificar los principales problemas de tránsito y estacionamiento en la zona.

“Si pasan por el mediodía o un sábado por la tarde, entre las 18 y las 21, realmente se necesita una intervención de orden”, explicó Chirino en diálogo con Te lo tengo que decir!, programa de HUARPE TV, al referirse a la alta demanda de lugares para estacionar en el centro rawsino.

Un sistema pensado para mejorar la circulación

Desde el municipio remarcaron que el objetivo principal del sistema no será recaudatorio, sino ordenar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de quienes visitan el centro comercial.

“El costo de la recaudación no es la principal búsqueda de este sistema. Lo que buscamos es ordenar”, señaló el funcionario.

En ese sentido, se busca generar una rotación más dinámica de vehículos que permita a clientes y vecinos encontrar estacionamiento con mayor facilidad, especialmente en horarios de mayor movimiento comercial.

La iniciativa también apunta a favorecer a los comerciantes del centro, ya que la disponibilidad de espacios para estacionar suele ser un factor clave para atraer consumidores.

Impacto en el comercio y la actividad urbana

El centro de Villa Krause se ha consolidado en los últimos años como uno de los polos comerciales más activos del Gran San Juan. De acuerdo con datos del municipio, en el último año se habilitaron más de 40 nuevos locales comerciales en el departamento.

Este crecimiento incrementó la circulación de vehículos y la demanda de estacionamiento, lo que motivó la necesidad de aplicar medidas de organización urbana.

Para la gestión municipal, mejorar el ordenamiento del tránsito también es un factor que contribuye a fortalecer la actividad económica y atraer inversiones, ya que las ciudades con infraestructura urbana organizada suelen resultar más atractivas para el desarrollo comercial.

Implementación durante este año

El municipio prevé avanzar con la implementación del sistema a lo largo de este año, comenzando por el área céntrica de Villa Krause y evaluando posteriormente su funcionamiento.

La medida se integrará a otras acciones vinculadas al ordenamiento urbano que la gestión municipal impulsa para acompañar el crecimiento del departamento y mejorar la circulación en los sectores de mayor actividad.