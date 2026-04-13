Un siniestro vial ocurrido en el departamento Santa Lucía dejó como saldo dos personas heridas, luego de que una motocicleta impactó desde atrás contra una camioneta. El hecho fue advertido por transeúntes y derivó en la intervención de personal policial y de emergencias médicas.

El episodio se registró pasadas las 19.30 horas, mientras efectivos realizaban un operativo de prevención vehicular en la zona. En ese contexto, el oficial ayudante Lisandro Mendoca, numerario adscripto a la División D-7, fue alertado por personas que circulaban por el lugar sobre un accidente ocurrido a pocos metros hacia el este del control.

Ambos rodados fueron trasladados a sede de Comisaría 5° para las pericias correspondientes.

Al arribar, los uniformados observaron una motocicleta marca Yamaha, modelo FZ 150cc, de color negro, dominio 144JPL, y junto a ella a dos personas, un hombre y una mujer, que se encontraban sobre el costado derecho del rodado, visiblemente afectados por el impacto.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el vehículo de menor porte colisionó desde atrás a una camioneta marca ZX, modelo Terralord, de color negro, dominio SRDW-374. Este rodado era conducido por Paulo Molina, de 51 años, domiciliado en el barrio Aires del Oeste, en Rawson.

Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas. Minutos después arribó al lugar la ambulancia interno 114, a cargo del doctor Franco Garotti, quien asistió a los ocupantes de la motocicleta y dispuso su traslado a un centro de salud para una mejor evaluación.

En paralelo, se dio intervención al ayudante fiscal Alejandro Díaz, de la Base del Sistema Acusatorio, quien ordenó la aplicación del protocolo correspondiente para siniestros viales. Asimismo, dispuso la intervención de personal de Delitos Especiales para continuar con las pericias.

Como parte del procedimiento, se le realizó el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, el cual arrojó resultado negativo (0,00 gramos de alcohol en sangre).

Finalmente, ambos vehículos involucrados fueron trasladados a sede policial de Comisaría 5°, a los fines periciales, mientras avanzaban las actuaciones para establecer con precisión las circunstancias en que se produjo el choque. por la inmediatez del hecho no había un informe médico preciso del estado de salud de la pareja de motociclistas, para que la autoridad policial lo incorpore al legajo iniciado.