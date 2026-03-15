Un matrimonio y una de sus hijas murieron este sábado por la noche tras un violento choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 127, en la provincia de Entre Ríos. El accidente se registró cerca de la localidad de Bovril y dejó además a otro hijo de la familia gravemente herido.

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y su hija Agostina Landra, quienes viajaban en una camioneta Renault Duster que impactó de frente contra a un camión que transportaba trigo por el mismo corredor vial. Debido a la violencia del choque, los tres ocupantes murieron en el lugar.

El otro hijo del matrimonio, Bautista Landra, fue rescatado con vida entre los restos del vehículo y trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná, donde permanece internado en estado delicado.

El hecho ocurrió en una zona cercana a una planta de silos. Tras el impacto, equipos de emergencia, bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes.

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La Fiscalía con jurisdicción en La Paz quedó a cargo de la investigación y busca determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, la circulación en ese tramo de la ruta estuvo parcialmente interrumpida durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de rescate y los peritajes.