El Shopping Fest 2026 tendrá su primera edición este fin de semana, el 8, 9 y 10 de mayo, con la coordinación de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC). El evento se desarrollará de manera simultánea en más de 60 centros comerciales y galerías de todo el país.

Bajo el lema “Hay cosas que se viven en persona”, la propuesta busca impulsar el consumo presencial con una agenda de descuentos, experiencias y actividades en los principales espacios comerciales.

En San Juan, la propuesta tendrá presencia en Espacio San Juan Shopping, Paseo San Juan (Hiper Libertad) y Patio Alvear, que se sumaron con promociones, actividades y acciones especiales en sus locales. A nivel local, los centros comerciales ya comenzaron a difundir sus ofertas en redes sociales.

El evento también incluirá sorteos, shows en vivo, propuestas gastronómicas y actividades infantiles en distintos puntos del país, ampliando la experiencia más allá de las compras.

El listado completo de locales adheridos y los materiales oficiales del evento están disponibles en el sitio shoppingfest.com.ar.