Mining > Los Azules
Michael Meding se mostró optimista por el avance de Los Azules en San Juan
POR REDACCIÓN
Aunque el viento Zonda generó inconvenientes para el desarrollo normal de las actividades de la Expo Minera 2026 en el Estadio del Bicentenario, se llevó a cabo el acto de inauguración. Con todas las estructuras armadas de la feria, la presencia de representantes de empresas del sector, ejecutivos, directores y especialistas en minería estuvieron circulando por las instalaciones del predio deportivo.
En ese momento, DIARIO HUARPE encontró a Michael Meding, presidente de la empresa McEwen Copper, operaria del proyecto de extracción de cobre, Los Azules.
El ejecutivo habló con este medio sobre las expectativas y oportunidades que dará la edición número 11 de la feria minera.
“Creo que vamos a ver de nuevo una cantidad de gente récord que van a venir a visitar. Hay muchísima expectativa puesta en la minería en San Juan, en el desarrollo de proyectos de cobre en San Juan. Vamos a ver bastantes avances de los distintos proyectos en esta feria. Tenemos representantes internacionales visitando San Juan y es una muy buena señal”, afirmó Meding.
Respecto al avance de las operaciones de Los Azules, comentó: “Nosotros queremos empezar a construir fines de este año e inicio del próximo. Con el camino, con el tema de la línea eléctrica, como también del campamento y estando en el área de construcción en 2028 y 2029 con la entrada de producción en 2030. La idea es que nosotros produciremos cobre para que se puede vender incluso en la Argentina”.
En cuanto a las probables fuentes de trabajo que la mina Los Azules pueda requerir, el ejecutivo habló de “cuando comience la construcción del campamento estimamos unas 2.500 personas aproximadamente y durante la operación estamos pensando en una dotación similar a lo que tiene Veladero”.
De acuerdo a lo anunciado por Meding, Los Azules es uno de los proyectos de extracción de cobre más avanzados para comenzar a producir en 2030.
Meding, fue ejecutivo en las operaciones de oro en Veladero, a cargo de la también canadiense Barrick de 2010 a 2017, primero como manager financiero y después del escándalo por el derrame de cianuro en el río Jáchal en 2015 fue ascendido para reogarnizar la defectuosa operación del yacimiento. De 2019 a 2022 trabajó en la petrolera Trafigura y luego volvió a San Juan por Los Azules.
Los Azules pertenece a McEwen Cooper, una empresa canadiense que tiene distintos accionistas: 46% está en las manos de McEwen Inc, que es una empresa americana con casa matriz en Toronto y que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto. McEwen Cooper tiene además como accionistas a Stellantis, con poco más que 18%; Río Tinto, con poco más de 17% y el fundador, Bob McEwen, canadiense, con poco más que 12%.
Los Azules se descubrió en 1998 y ha visto su mayor desarrollo en los últimos cuatro años. El proyecto tiene un valor de 3.200 millones de dólares.
Desde diciembre de 2024, tiene aprobado el estudio de factibilidad ambiental y el 27 de septiembre pasado, entró al Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Actualmente, el proyecto requiere de un financiamiento 200 millones de dólares y dispone de accionistas que de Argentina, Estados Unidos, Canadá o Europa para conseguirlo.