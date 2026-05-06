Aunque el viento Zonda generó inconvenientes para el desarrollo normal de las actividades de la Expo Minera 2026 en el Estadio del Bicentenario, se llevó a cabo el acto de inauguración. Con todas las estructuras armadas de la feria, la presencia de representantes de empresas del sector, ejecutivos, directores y especialistas en minería estuvieron circulando por las instalaciones del predio deportivo.

En ese momento, DIARIO HUARPE encontró a Michael Meding, presidente de la empresa McEwen Copper, operaria del proyecto de extracción de cobre, Los Azules.

El ejecutivo habló con este medio sobre las expectativas y oportunidades que dará la edición número 11 de la feria minera.

“Creo que vamos a ver de nuevo una cantidad de gente récord que van a venir a visitar. Hay muchísima expectativa puesta en la minería en San Juan, en el desarrollo de proyectos de cobre en San Juan. Vamos a ver bastantes avances de los distintos proyectos en esta feria. Tenemos representantes internacionales visitando San Juan y es una muy buena señal”, afirmó Meding.

Respecto al avance de las operaciones de Los Azules, comentó: “Nosotros queremos empezar a construir fines de este año e inicio del próximo. Con el camino, con el tema de la línea eléctrica, como también del campamento y estando en el área de construcción en 2028 y 2029 con la entrada de producción en 2030. La idea es que nosotros produciremos cobre para que se puede vender incluso en la Argentina”.

En cuanto a las probables fuentes de trabajo que la mina Los Azules pueda requerir, el ejecutivo habló de “cuando comience la construcción del campamento estimamos unas 2.500 personas aproximadamente y durante la operación estamos pensando en una dotación similar a lo que tiene Veladero”.

De acuerdo a lo anunciado por Meding, Los Azules es uno de los proyectos de extracción de cobre más avanzados para comenzar a producir en 2030.

Meding, fue ejecutivo en las operaciones de oro en Veladero, a cargo de la también canadiense Barrick de 2010 a 2017, primero como manager financiero y después del escándalo por el derrame de cianuro en el río Jáchal en 2015 fue ascendido para reogarnizar la defectuosa operación del yacimiento. De 2019 a 2022 trabajó en la petrolera Trafigura y luego volvió a San Juan por Los Azules.

Los Azules pertenece a McEwen Cooper, una empresa canadiense que tiene distintos accionistas: 46% está en las manos de McEwen Inc, que es una empresa americana con casa matriz en Toronto y que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto. McEwen Cooper tiene además como accionistas a Stellantis, con poco más que 18%; Río Tinto, con poco más de 17% y el fundador, Bob McEwen, canadiense, con poco más que 12%.

Los Azules se descubrió en 1998 y ha visto su mayor desarrollo en los últimos cuatro años. El proyecto tiene un valor de 3.200 millones de dólares.



Desde diciembre de 2024, tiene aprobado el estudio de factibilidad ambiental y el 27 de septiembre pasado, entró al Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Actualmente, el proyecto requiere de un financiamiento 200 millones de dólares y dispone de accionistas que de Argentina, Estados Unidos, Canadá o Europa para conseguirlo.

