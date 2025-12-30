El Gobierno nacional comunicó oficialmente la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada en 2017, y el traslado de sus responsabilidades al Ministerio de Salud. Esta decisión responde a dificultades administrativas y manejos irregulares detectados en la agencia, que motivaron la necesidad de un cambio en la gestión.

Manuel Adorni, portavoz oficial, aseguró que esta transición no afectará las pensiones ya otorgadas ni implicará recortes en las prestaciones actuales. Subrayó que la integración de ANDIS en el Ministerio de Salud permitirá una administración más transparente y un control riguroso de las políticas relacionadas con la discapacidad.

El funcionario explicó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”. Además, confirmó que se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica de la antigua agencia.

En paralelo, Adorni desmintió los rumores sobre un posible aumento salarial para el presidente Javier Milei. No obstante, adelantó que se actualizarán los sueldos de los ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete. El mandatario y la vicepresidenta Victoria Villarruel, sin embargo, no recibirán incrementos en sus haberes.

Desde el inicio de la gestión del presidente Milei, los salarios en el Poder Ejecutivo se mantuvieron congelados como una señal de austeridad. Esta medida, vigente desde 2023, generó tensiones internas por mantener las mismas condiciones salariales durante varios años consecutivos.