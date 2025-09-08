Mundo > Video
Cinco muertos y más de diez heridos en un ataque armado en Jerusalén
POR REDACCIÓN
Cinco personas murieron y al menos diez resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en el barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, un área de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.
Según los primeros reportes, dos hombres armados de origen palestino abordaron un autobús en plena parada y comenzaron a disparar contra los pasajeros. El hecho generó escenas de pánico entre los testigos, en una jornada de fuerte movimiento en la zona.
Las fuerzas de seguridad israelíes respondieron rápidamente y lograron abatir a los agresores en el lugar del ataque. Ambulancias y personal de emergencia trabajaron en la asistencia de los heridos, muchos de ellos en estado de gravedad.
Este episodio se suma a una serie de hechos violentos que vienen marcando la relación entre Israel y Palestina, especialmente en Jerusalén oriental y la Franja de Gaza. La escalada preocupa a la comunidad internacional, que sigue de cerca los acontecimientos en una de las regiones más conflictivas del mundo.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".