Cinco personas murieron y al menos diez resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en el barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, un área de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.

Según los primeros reportes, dos hombres armados de origen palestino abordaron un autobús en plena parada y comenzaron a disparar contra los pasajeros. El hecho generó escenas de pánico entre los testigos, en una jornada de fuerte movimiento en la zona.

Publicidad

Las fuerzas de seguridad israelíes respondieron rápidamente y lograron abatir a los agresores en el lugar del ataque. Ambulancias y personal de emergencia trabajaron en la asistencia de los heridos, muchos de ellos en estado de gravedad.

Este episodio se suma a una serie de hechos violentos que vienen marcando la relación entre Israel y Palestina, especialmente en Jerusalén oriental y la Franja de Gaza. La escalada preocupa a la comunidad internacional, que sigue de cerca los acontecimientos en una de las regiones más conflictivas del mundo.