Cinco recetas de cazuela de pollo fáciles para cocinar toda la semana

Cuando el frío empieza a instalarse en casa la cocina casera se convierte en la mejor respuesta con platos rendidores que se preparan en una sola olla. Para alimentar a cuatro personas la base común requiere un kilo de pollo trozado, una cebolla grande picada, dos dientes de ajo, un morrón rojo y una taza de caldo.

El secreto principal para el éxito de la receta es que "dorar bien el pollo antes de agregar los líquidos es el paso que más sabor aporta" y por eso no hay que saltear esa instancia aunque apure el tiempo. Una vez sellada la carne se incorporan los vegetales y el tomate triturado para dar paso a las cinco versiones que evitan la rutina semanal.

La primera propuesta es una opción contundente con cuatro papas en cubos y un toque de pimentón. Sobre este condimento la recomendación es que "el pimentón ahumado es el ingrediente que hace toda la diferencia" ya que transforma cualquier guiso en algo especial tras 30 minutos de fuego.

Para quienes buscan sabores aromáticos se puede sumar una taza de arroz, cúrcuma y jengibre. Es importante recordar que "el arroz absorbe mucho líquido" por lo que conviene tener caldo extra caliente a mano si la preparación se seca.

Si se prefiere algo más elegante el zapallo es el gran aliado junto a zanahorias y puerro. Al cocinarlo con vino blanco y hierbas se logra una textura única porque "el zapallo se deshace un poco con la cocción y espesa naturalmente la salsa" sin necesidad de usar harinas.

Otra alternativa nutritiva incluye 400 g de garbanzos y especias árabes como comino y canela. En este caso la ventaja es que "los garbanzos de lata ya están cocidos, así que solo necesitan calentarse y tomar el sabor de la salsa" durante 10 minutos finales.

Finalmente la versión más hogareña utiliza 200 g de fideos cortos y dos hojas de laurel. Para que el plato sea perfecto se advierte que "los fideos siguen absorbiendo líquido después de apagar el fuego" y por eso hay que servirlos de inmediato. Con estas variantes fáciles que emplean ingredientes que usualmente hay en la heladera o la despensa es posible disfrutar de cenas nutritivas y calentar la mesa durante todo el invierno.