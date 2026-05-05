Guerra entre Susana Giménez y los hijos de Monzón por su serie

La producción de la serie biográfica de Susana Giménez que llegaría a las pantallas en 2027 sumó un obstáculo inesperado que pone en duda cómo se contará su historia de amor más comentada,. Aunque la diva busca reflejar su trayectoria desde su propia mirada, se desató una disputa con los familiares de Carlos Monzón que no estarían dispuestos a ceder los derechos de imagen del boxeador tan fácilmente.

Según trascendió en el programa A La Tarde, la situación escaló a un nivel de conflicto porque "los hijos de Monzón aseguran que no permitirán que Susana muestre la relación que mantuvieron" en la ficción. La conductora mantuvo una reunión clave con el productor Gustavo Yankelevich, quien le habría mostrado un borrador del guion que incluye un capítulo dedicado exclusivamente al romance que nació durante el rodaje de La Mary.

En ese encuentro, el productor habría intentado llevar tranquilidad a la diva sobre el enfoque de la narrativa al decirle que "vamos a tratar de evitar contar la parte oscura" del vínculo. Sin embargo, la resistencia familiar es sólida, especialmente por parte del entorno más cercano al ex deportista. Sobre este punto, se reveló que "el hijo que tuvo con Alicia Muñiz está completamente negado a que se cuente ningún aspecto que tenga que ver con la relación de su padre con Susana" en la producción.

Para esta biopic, Susana exigió tener el control total de lo que se cuenta, pidió que las actrices protagonistas no sean figuras famosas y solicitó que la trama no se pise con la serie de Moria Casán que se estrenará un año antes,. Mientras algunos sugieren que el conflicto podría resolverse con un acuerdo económico, por ahora la advertencia de los herederos es tajante al repetir que "los hijos de Monzón aseguran que no permitirán que la diva muestre la relación que mantuvieron" durante aquellos años de exposición pública,.