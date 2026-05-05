Gianinna Maradona contó la señal del más allá que recibió de su papá

Gianinna Maradona vivió un momento de profunda sensibilidad que la conectó de forma inesperada con su padre mientras circulaba por la ciudad en su vehículo. En medio del proceso de duelo y la búsqueda de justicia por la muerte del exfutbolista que lleva adelante el abogado Fernando Burlando, ella suele encontrar consuelo en recuerdos y visitas frecuentes al cementerio. Sobre estas manifestaciones místicas, Gianinna aseguró que "Es una cosa espectacular como él se manifiesta. Es hermoso".

La hija del ídolo suele buscar refugio en la música para sobrellevar la ausencia. Según sus propias palabras, "Le pido canciones. Pongo la radio y le digo 'bueno, ahora necesito que vos me des una señal con esto'". Esta necesidad de respuestas se volvió realidad durante un trayecto reciente en el que se sintió superada por las circunstancias de la vida. Ella misma recordó que "El otro día iba manejando y le dije (a Diego): 'Che, ya está. No puedo más, de verdad'".

La respuesta llegó de inmediato a través del estéreo de su coche con una melodía que se repetía sin explicación clara,. Gianinna relató que "Le dije que no podía más y la radio se tildó con una canción. Tuve que frenar porque me puse a llorar y a grabar. No me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase". El impacto de la repetición fue tal que necesitó registrar el hecho con su teléfono. Ella afirmó que "La radio se tildó con esa canción. Lo tengo grabado".

La experiencia resultó transformadora y la obligó a detener la marcha en plena calle para procesar la emoción. Para concluir su testimonio sobre este hecho sin precedentes en su vida, reiteró que "Tuve que frenar porque me puse a llorar y a grabar. No me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase. Era una canción de Los Piojos, espectacular".