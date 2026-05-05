Quién es el ex de Pampita que anda rondando cerca tras su separación

Pampita eligió las luces de Miami para vivir sus primeras horas de soltería tras el final de su relación con Martín Pepa. El pasado viernes por la noche, la modelo se dejó ver en uno de los clubes más exclusivos de la ciudad estadounidense, donde buscó distenderse después de que se confirmara la ruptura. Fiel a su estilo, la conductora no se quedó quieta y transformó la pista en su propio espacio de sanación personal.

Carolina Ardohain llegó al lugar cerca de la 1:30 de la madrugada y se instaló directamente en el sector VIP. Según relataron testigos del momento, se la vio muy animada bailando arriba de las mesas junto a su grupo de amigas y su hermano, quien no se despegó de su lado. A pesar de que muchas personas intentaron acercarse para conversar, ella se mostró gentil pero distante, ya que se la notaba "recontra en su mundo bailando" mientras disfrutaba de la música.

Esta reacción no sorprende a quienes conocen su trayectoria, ya que los panelistas de televisión que analizaron su salida destacaron que "la terapia la hace moviéndose" al recordar situaciones similares, como cuando viajó a Ibiza tras otra separación. Un dato que resalta su energía es que, sin consumir una gota de alcohol, Pampita se mantuvo activa en la pista hasta las 4:30 o 5:00 de la mañana.

Sin embargo, la noche tuvo un condimento extra por la presencia de Cochito López en el mismo establecimiento. Aunque no compartieron mesa ni se los vio juntos, el piloto estuvo dando vueltas por el boliche. Este encuentro cercano reavivó viejos roces, ya que en el pasado hubo malestar porque López supuestamente filtró información sobre un encuentro privado. En aquel entonces, los comentarios indicaban que "él se quedó emocionado con estar con Pampita y ella después volvió con Pepa" marcando un antecedente de tensión entre ambos.

El debate sobre el presente de la modelo también puso el foco en sus preferencias sentimentales. Se mencionó que ella suele buscar hombres bien parados, como fueron los casos de Mariano Balcarce o Roberto García Moritán. Sobre su último vínculo, se aclaró que Martín Pepa, si bien no es el dueño de la fortuna, desempeña tareas para un jefe con un poder adquisitivo muy alto. Por ahora, la prioridad de Pampita es refugiarse en sus afectos y el baile para transitar este nuevo impasse.