Yiya Murano llegó a Netflix: la historia real detrás de la envenenadora

Netflix abre las puertas a una historia que todavía hoy estremece a la sociedad argentina. Se trata de la serie documental Yiya Murano Muerte a la hora del té, una producción que busca desentrañar el misterio detrás de la mujer condenada en la década del 80.

A través de varios episodios, la plataforma apuesta por el género true crime para revisitar la vida de quien fue apodada como “la envenenadora de Monserrat” por el asesinato de tres amigas mediante el uso de cianuro.

La narrativa propone un viaje al pasado que no solo reconstruye los hechos delictivos, sino que se sumerge en la compleja personalidad de la protagonista y el entorno social de aquellos años.

El impacto mediático que tuvo el caso en todo el país vuelve a cobrar relevancia mediante el uso de archivos que nunca antes habían salido a la luz. Además, la serie cuenta con relatos de personas allegadas y el análisis de diversos especialistas que ayudan a comprender el fenómeno de fascinación y rechazo que Murano generó en la sociedad.

Uno de los puntos más destacados de esta entrega es la exploración de las zonas grises y las contradicciones que marcaron la investigación judicial original. Con este estreno, la empresa refuerza su interés por relatar historias reales que dejaron una huella profunda en el imaginario colectivo. Actualmente, el contenido ya se encuentra entre los más comentados en las plataformas digitales, lo que lo posiciona como una de las propuestas más fuertes del catálogo.