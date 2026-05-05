Cómo preparar los knishes de papa con tapas de empanada

Los knishes de papa son una elección ideal para resolver una cena relajada o llevar en la vianda para compartir con amigos. Esta receta típica de la cocina judía ashkenazí de Europa del Este es sumamente popular en Polonia, Ucrania y Lituania.

El plato llegó a América con las migraciones y se volvió un clásico indiscutido en ciudades como Nueva York. Para esta versión práctica se utilizan tapas de empanadas de copetín para simplificar el proceso y preguntarse "¿No son tentadores?" sin perder la identidad del plato.

La preparación requiere 750 g de papas peladas y dos cebollas grandes picadas. El proceso total de cocina demora 50 minutos y rinde aproximadamente 12 unidades. El primer paso consiste en hervir las papas en agua con sal hasta que estén tiernas para luego hacer un puré en caliente. Mientras tanto, se saltean las cebollas en aceite hasta que estén transparentes y levemente doradas para mezclarlas con el puré. Es fundamental dejar enfriar el relleno antes de armar las piezas para facilitar el trabajo.

Al momento del armado, se deben estirar ligeramente las tapas con un palo de amasar y colocar una porción de relleno en el centro. Los bordes se cierran humedeciéndolos con agua y realizando pliegues hacia el centro hasta sellar la masa por completo. Antes de ir al horno medio a 180 grados, las unidades se pintan con una mezcla de yema y dos cucharadas de leche.

Este plato es un clásico en mesas familiares y celebraciones como Hanukkah o encuentros de Shabat donde predominan las comidas caseras. La versatilidad de la receta permite que se puedan freezar antes o después de la cocción para tener opciones durante la semana. También admite cambios creativos como usar batata o incorporar carne precocida para variar el sabor original.