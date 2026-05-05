La tensión en torno al Proyecto Vicuña parece haber encontrado una tregua significativa. Tras el conflicto judicial que frenó el acceso, el Gobierno de La Rioja decidió cambiar su postura y ahora impulsa junto a la empresa un acuerdo para suspender de forma provisoria la medida cautelar que bloquea la ruta hacia el yacimiento.

El fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, dio a conocer esta presentación conjunta en FM Frontera 97.7. El trámite se realizó ante la Cámara de la II Circunscripción Judicial en Chilecito, dirigida por la jueza Decker.

Sobre este paso, el funcionario detalló que "Hemos presentado de forma conjunta con la representante legal de la empresa Vicuña, Karina Viñas, una solicitud a la jueza Decker donde se pide la suspensión de los plazos y los efectos jurídicos de la resolución que restringía el paso hacia la explotación del yacimiento minero, que atraviesa 140 kilómetros de territorio riojano".

A pesar de este acercamiento, la restricción policial seguirá en pie hasta que la justicia dicte una definición oficial sobre el pedido. Mientras tanto, las partes siguen negociando una solución de fondo.

El secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, explicó la postura provincial señalando en Radio La Red que "El objetivo es prorrogar los plazos para garantizar lo que está pidiendo la provincia a través de los ministerios de Medio Ambiente e Industria".

La provincia mantiene exigencias claras para permitir el avance del proyecto, considerando que el 80% del camino se ubica en su territorio. Entre los puntos fundamentales se encuentran la contratación de mano de obra local y otorgar prioridad a los proveedores del Valle del Bermejo. Además, se busca una participación mayor de La Rioja en los beneficios económicos que genere la actividad minera.