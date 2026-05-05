El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y la Secretaría de Energía, oficializó un descuento de hasta el 75% en las tarifas de gas para el mes de mayo, destinado a usuarios que ya reciben subsidios dentro del esquema vigente. La medida busca aliviar el impacto del aumento de tarifas en un contexto de suba del consumo por la llegada del frío.

El beneficio surge de la suma de una bonificación base del 50%, que ya regía para los sectores subsidiados, más un descuento extraordinario adicional del 25% dispuesto de manera excepcional para este mes. De esta manera, el nivel total de subsidio alcanza el 75% sobre el bloque de consumo alcanzado por el esquema oficial.

La medida alcanza a unos 4,7 millones de usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, principalmente hogares de menores ingresos, aunque también contempla entidades como clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde al contexto internacional, marcado por el aumento del precio del gas, y a la necesidad de evitar un impacto brusco en las facturas durante los meses de mayor demanda energética.

Sin embargo, el descuento no se aplica sobre la totalidad de la factura, sino únicamente sobre un bloque de consumo base definido según la zona climática. Si el usuario supera ese límite, el excedente se paga a tarifa plena sin subsidio.

La medida se da en paralelo a la actualización de tarifas que comenzó a regir en mayo, con subas promedio en el servicio de gas en todo el país. En ese contexto, el refuerzo del subsidio busca compensar parcialmente el impacto en los sectores más vulnerables.

El esquema, de carácter temporal, regirá únicamente durante mayo y forma parte de la política oficial de segmentación de subsidios, que combina aumentos tarifarios con asistencia focalizada para los usuarios de menores ingresos.