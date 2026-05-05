El francés Victor Wembanyama volvió a hacer historia en la NBA al lograr un registro que no se veía desde la temporada 1974/75, en plena disputa de los playoffs. El pívot de San Antonio Spurs completó un triple doble atípico con 11 puntos, 15 rebotes y 12 tapones, además de 5 asistencias, una combinación estadística extremadamente inusual en la historia del torneo.

El dato más impactante es que no existía un antecedente similar en más de 50 años, lo que convierte su actuación en una de las más singulares jamás vistas en una postemporada. En particular, los 12 bloqueos no solo fueron determinantes en el juego defensivo, sino que además establecieron un récord absoluto en playoffs para esa categoría.

El partido correspondió a una instancia clave de los playoffs, donde su equipo cayó por un ajustado 104 a 102, pero la actuación individual del francés eclipsó el resultado. Su dominio en defensa condicionó constantemente al rival, que tuvo enormes dificultades para atacar cerca del aro.

A pesar de la marca histórica, el propio Wembanyama reconoció que su rendimiento ofensivo no estuvo a la altura, con bajos porcentajes de tiro y sin eficacia desde el perímetro. Esa autocrítica refleja el nivel de exigencia del jugador, que ya es considerado una de las grandes figuras emergentes de la liga.

Con apenas 22 años y en sus primeros playoffs, el francés consolida una temporada extraordinaria en la que también fue elegido mejor defensor del año, con promedios sobresalientes que lo posicionan como uno de los talentos más influyentes desde la irrupción de LeBron James.

El récord no solo reafirma su impacto inmediato en la NBA, sino que también lo proyecta como una figura capaz de redefinir el juego, especialmente en el aspecto defensivo, donde ya empieza a marcar una era.