Manu Urcera reveló su actitud egoísta que afecta a Nicole Neumann y su hijo

Manu Urcera atraviesa un momento de balance personal tras el nacimiento de Cruz. Para el piloto se trata de su debut en la paternidad, mientras que para Nicole Neumann representa su cuarto hijo.

En medio de este proceso de descubrimiento, el deportista compartió su visión sobre el nuevo vínculo y aseguró que "Soy familiero y él es el legado de lo que siento por mi familia, extenderlo hacia un hijo". Sin embargo, la llegada del bebé también trajo consigo planteos internos profundos. El competidor fue sincero al admitir que "Sí me empecé a cuestionar que soy un poco egoísta, pero no a propósito ni me siento orgulloso de eso".

Esta autocrítica surge de su trayectoria profesional en las pistas, donde la exigencia es máxima. Según analizó sobre su pasado y presente, "Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser así porque gana uno solo y eso, indefectiblemente, lo llevás a la vida".

A pesar de la disciplina que requiere su trabajo, el corredor busca un equilibrio constante para estar presente en el hogar. Sobre su realidad actual, detalló que "Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él, pero tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando".

Por su parte, Nicole Neumann acompaña de cerca esta evolución y destaca la conexión que existe en la familia. En una reciente entrevista, la modelo comentó que "Está enamorado de su bebé y Cruz es un mini Manu". Ella entiende perfectamente los desafíos que enfrenta su pareja y reflexionó que "La maternidad y paternidad es resignar un montón de cosas, correrte del centro y priorizar a tu hijo. Él es primerizo y a mi me pasó con la primera".

También coincidió en los aspectos a trabajar y señaló que "Eso de los tiempos es algo que podría mejorar. A él le encantaría estar 1.000 horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarlo libre para el bebé. Se te transforma tu tiempo, tu rutina".

La experiencia previa de Nicole sirve como una guía necesaria para que el piloto se adapte a las nuevas responsabilidades. Ella misma confesó que le brinda consejos útiles para procesar el cambio de prioridades.

Al respecto, sostuvo que "Yo a veces le voy diciendo que las cosas cambiaron, que no es como antes. No es lo mismo cuando uno vive para uno mismo a cuando tenés una personita esperándote". A pesar de los momentos de agobio que pueden surgir, la modelo se mostró muy satisfecha y afirmó que "Manu es padrazo, me sorprendió".

Finalmente, al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia nuevamente, dejó la puerta abierta pero con cautela indicando que "Nunca descarto nada, nunca se sabe, pero está difícil, cuatro hijos es un montón".