El Pocho Lavezzi reveló cómo sus adicciones dañaron a su hijo

Ezequiel Lavezzi se sentó a conversar con Migue Granados en una entrevista íntima para Olga donde repasó los mejores y peores momentos de su vida. Durante el encuentro, el exjugador recordó sus orígenes y cómo el deporte marcó una diferencia drástica en su destino, señalando que "Hubo muchos chicos de mi edad que el barrio se los comió. Tengo muchos amigos que se murieron". En ese sentido, reconoció el impacto de su carrera profesional al afirmar que "Me consideró un afortunado y que el fútbol me salvó".

El relato se volvió más intenso al abordar su presente y los desafíos de salud que enfrentó tras retirarse de las canchas. Lavezzi explicó que "Fue después de dejar el fútbol, mientras jugué nunca lo hice, por querer disfrutar de cosas que después me di cuenta que me hacían mal". Esta etapa lo llevó a transitar situaciones límite, sobre las cuales admitió que "Hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias". Además de su bienestar físico, el Pocho se sinceró sobre su vínculo con sus hijos y el conflicto legal que mantiene con Yanina Screpante.

El exfutbolista destacó que su círculo más cercano fue fundamental para reconocer que necesitaba un cambio. Según sus palabras, "Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve a mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara la decisión de mejorar". También analizó su personalidad impulsiva y cómo eso afectó su estabilidad, comentando que "Yo soy todo 'mucho', entonces me cuesta, fui a fondo. Llega un momento que los que tenés alrededor se dan cuenta que no la estás pasando bien".

Un momento decisivo en su proceso ocurrió gracias a la intervención de su familia directa. El protagonista relató que "Una de las cosas que me marcó es que mi hijo me sentó y me dijo un montón de cosas. Ahí dije: 'qué estoy haciendo?' Se daba cuenta de cosas y no le podía cag... la vida a mi hijo". Esa charla lo motivó a buscar asistencia profesional. Aunque al principio no quiso, luego comprendió que le hacía bien y pasó un mes en un centro de salud. "Me interné, estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo. Eso te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino", recordó sobre esa experiencia que calificó como un montón y a la vez no tanto.

Actualmente, Lavezzi continúa luchando y se mantiene enfocado en su recuperación diaria para seguir mejorando. Para describir su situación actual frente a las adicciones, utilizó una analogía con su trayectoria deportiva y concluyó que "Perdimos tres finales, en la cuarta o quinta tenemos que ganar".