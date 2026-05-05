Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, declara ante la Justicia argentina en una instancia clave que permitirá avanzar en la determinación de su responsabilidad en el triple crimen de Florencio Varela. La indagatoria se produce luego de su reciente extradición desde Perú y marca un punto central en la investigación.

El acusado está señalado como una figura central dentro de una organización vinculada al narcotráfico y como parte del entramado que habría planificado el secuestro y asesinato de tres jóvenes ocurrido en septiembre de 2025. La causa lo ubica dentro de un esquema delictivo que actuó de manera coordinada para ejecutar el crimen.

Según la hipótesis judicial, el hecho estaría relacionado con una represalia narco vinculada a la recuperación de droga robada, lo que habría motivado el accionar violento del grupo. Las víctimas fueron engañadas, trasladadas a una vivienda, privadas de su libertad y asesinadas, en un episodio que generó fuerte conmoción social.

Tras su llegada al país, “Pequeño J” quedó bajo custodia de las autoridades y fue puesto a disposición del juzgado interviniente, donde ahora deberá responder sobre su participación en los hechos. Su declaración será clave para definir su situación procesal y podría influir en el rumbo de la investigación.

En el expediente ya hay múltiples imputados y no se descarta que surjan nuevas responsabilidades a partir de esta instancia. Los investigadores sostienen que aún quedan aspectos por esclarecer dentro de una causa compleja que involucra a varias personas y conexiones criminales.

La indagatoria de “Pequeño J” se convierte así en un momento decisivo para la Justicia, que busca determinar su grado de culpabilidad y avanzar hacia una eventual elevación a juicio en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años.