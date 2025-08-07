Ciro Messi deslumbra en la cancha tras la victoria de Inter Miami y se vuelve viral en redes

Lionel Messi y su hijo Ciro fueron protagonistas inesperados de la noche en la que Inter Miami venció 3-1 a Pumas y avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup. Tras el pitazo final en el Chase Stadium, el césped se llenó de niños, en su mayoría hijos y familiares de los futbolistas, que salieron a jugar con una pelota. Entre ellos, fue Ciro quien se robó la atención del público con una serie de jugadas que dejaron ver su notable habilidad con apenas siete años, generando sorpresa y admiración entre los presentes.

Mientras las tribunas comenzaban a vaciarse, Ciro mostró su desparpajo y habilidad con el balón en una serie de jugadas que fueron registradas por los aficionados y rápidamente se hicieron virales. En uno de los videos más compartidos, se lo ve superando a un rival con velocidad, aplicando una gambeta precisa y definiendo con calidad ante un improvisado arquero. Los aplausos no se hicieron esperar, y el asombro de quienes aún estaban en el estadio dejó claro que la herencia futbolística del pequeño no pasó desapercibida.

El parecido entre Lionel Messi y su hijo Ciro

Pero la magia no terminó allí. En otra secuencia que circuló en redes sociales, Ciro ejecutó un caño con picardía a otro niño, que quedó completamente descolocado por la acción. Luego, continuó la jugada con otra gambeta y terminó lanzándose al suelo para disputar la pelota, mostrando una mezcla de técnica, carácter y entrega que despertó elogios. Su actitud decidida y naturalidad con la pelota generaron comentarios que lo proyectan, desde ya, como una joven promesa, aunque todavía falte mucho camino por recorrer.

La escena conmovió a los fanáticos del Inter Miami y seguidores de Lionel Messi, quienes destacaron el entusiasmo y el amor por el fútbol que se respira en la familia del astro argentino. Mientras el equipo celebraba su clasificación, los niños ofrecieron un “mini-show” inesperado que terminó de coronar una noche ya de por sí especial para las Garzas.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Javier Mascherano cumplió con creces. “Hemos cumplido el objetivo de clasificar y creo que lo hemos hecho de buena manera, jugando un gran partido”, expresó el entrenador tras el encuentro. Mascherano también se refirió a las dificultades que presentaba Pumas y destacó la actitud de sus dirigidos, especialmente en el segundo tiempo. Inter Miami ya piensa en su próximo desafío frente al tercer clasificado de la Liga MX, mientras en redes sociales el nombre de Ciro Messi sigue sumando reproducciones.