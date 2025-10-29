La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, y con ello se oficializó el día, horario y árbitro del esperado clásico cuyano entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan.

El encuentro se disputará el domingo 2 de noviembre a las 18.30 en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza. El árbitro designado es Carlos Andrés Gariano, acompañado por José Castelli (asistente 1), Eduardo Lucero (asistente 2), Lucas Cavallero (cuarto árbitro), y en el VAR estarán Héctor Paletta y Erik Grunmann (AVAR).

San Martín llega entonado tras vencer a Independiente y acumula 26 puntos en la tabla anual, apenas uno menos que el Tomba, por lo que el duelo será clave en la lucha por la permanencia. Luego de este compromiso, el equipo de Leandro Romagnoli enfrentará a Lanús y Aldosivi, último del torneo.

Por su parte, Godoy Cruz atraviesa un momento complicado: viene de caer 2 a 0 ante Lanús y solo obtuvo una victoria en los últimos trece partidos.

Gariano, oriundo de San Carlos de Bariloche y de 39 años, ya dirigió a ambos equipos en distintas oportunidades. Condujo a San Martín en nueve encuentros (tres triunfos, un empate y cinco derrotas) y a Godoy Cruz en ocho (tres victorias, tres derrotas y dos igualdades).

El juez no registra expulsiones ni penales en contra del Verdinegro, aunque sancionó uno a favor ante Agropecuario en la Primera Nacional 2022. Con el Tomba, en cambio, cobró un penal a favor frente a Argentinos Juniors en agosto y uno en contra ante Independiente, en el empate 1 a 1 del pasado 5 de octubre.

Su último partido fue la semifinal de la Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia, disputada en Córdoba, que terminó con victoria de la Lepra mendocina por penales.