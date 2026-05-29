La eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores dejó al entrenador Claudio Úbeda en el centro de las críticas y abrió fuertes interrogantes sobre su continuidad. Luego de la derrota 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera, el DT habló en conferencia de prensa y reconoció que su futuro en el club “no depende” de él.

“Mi continuidad no depende de mí. Hay dirigentes que toman decisiones y uno tiene que aceptarlas”, expresó Úbeda con evidente preocupación, minutos después de consumarse uno de los golpes deportivos más duros del ciclo encabezado por Juan Román Riquelme.

El técnico también admitió el mal momento futbolístico que atraviesa el equipo y aseguró comprender la reacción de los hinchas, que despidieron al plantel entre silbidos y cánticos contra la dirigencia. “Entiendo el enojo de la gente porque nosotros también estamos muy dolidos”, afirmó.

Durante la conferencia, Úbeda evitó responsabilizar a los jugadores y sostuvo que el plantel “dejó todo” para intentar clasificar a octavos de final. Sin embargo, reconoció que Boca falló en momentos clave del grupo y pagó caro la irregularidad mostrada a lo largo de la competencia.

La derrota frente a Universidad Católica dejó al Xeneize eliminado en fase de grupos y obligado a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana. Además, profundizó la crisis futbolística del equipo, que acumula varias frustraciones consecutivas en torneos internacionales.

En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre posibles reemplazantes en caso de una salida anticipada del entrenador. Entre los nombres mencionados aparecen técnicos con pasado reciente en el fútbol argentino y también algunos candidatos impulsados por sectores de la dirigencia.

Por ahora, desde Boca no hubo un comunicado oficial sobre el futuro del cuerpo técnico. Sin embargo, se espera que en las próximas horas haya reuniones entre Riquelme y el Consejo de Fútbol para definir los pasos a seguir luego del fracaso en la Libertadores.