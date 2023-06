Colón Junior, el mejor equipo de la fase regular, se consagró este domingo campeón del torneo de Invierno que organiza la Liga Sanjuanino de Fútbol, al superar en el estadio San Juan Del Bicentenario a Atenas por 3-2 con los goles de Rodrigo Jofré, Carlos Chávez y Fabián Carrizo, de penal.

Abenamar Gines, en el primer tiempo (42'), había puesto arriba en la gran final del torneo doméstico a Atenas. Dándole una dosis de efectividad al Merengue, que tuvo la pelota pero no supo administrar el partido.

Porque Colón no tuvo efectividad en el parcial inicial. La más clara estuvo en la cabeza de Agustín Ochoa, pero fue a las manos del arquero pocitano. Mientras que la firmeza en la marca de Atenas lo mantuvo siempre activo y especulando.

Hasta que tuvo su opción y no falló. Iban 42' y tras la habilitación de Montiveros, Abenamar Gines definió pegada al pelo luego de eludir al arquero Pablo Carrizo. Con el 1-0 Atenas se fue al descanso en una demostración de oportunismo y equilibrio.

Aunque en el complemento todo cambió. Colón tomó las riendas con mayor determinación desde el inicio mismo y a los 2' Rodrigo Jofré puso el 1-1 tras capitalizar un rebote luego de una jugada generada por el propio "Chori".

El empate fue el impulso que el equipo orientado por Federico Acevedo necesitaba y las acciones pasaron a tener más intensionalidad para Colón. Mejor pie, más profundo, y sin desesperarse impuso el estilo futbolístico que lo caracterizó durante todo el torneo.

Fue así que luego de insistir y buscarlo, cayó el 2-1 con el tanto de Carlos Chávez, luego del centro del Chori Jofré, para a los 30' romper la paridad y quebrar el partido en su favor.

Que se hizo más extensa la diferencia con el penal que convirtió, con total categoría, Fabián Carrizo para el 3-1 que fue sentencia, porque pese al descuento de Pedro Terrero en el séptimo minuto de descuento, el 3-2 confirmó que Colón Junior, el equipo de la calle Sargento Cabral, es el nuevo campeón de fútbol sanjuanino.

Cuarta División

Colón también fue el campeón en Cuarta División, tras imponerse por penales sobre Villa Obrera. En el tiempo regular igualaron 3-3 y en la definición desde los 12 pasos el Merengue se impuso 4-3.