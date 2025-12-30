Colón Junior no perdió tiempo tras la salida de Alfredo “Luto” Molina y ya anunció oficialmente a su nuevo cuerpo técnico, que tendrá la misión de conducir al plantel de Primera División durante la próxima temporada. Con mirada hacia el futuro y respaldo dirigencial, el club depositó su confianza en un hombre de la casa: Daniel Navas, flamante Director Técnico.

Navas es un viejo conocido del mundo merengue. Fue jugador, entrenador y formador de futbolistas del club, además de ser una pieza clave en el desarrollo del semillero merengue. Su regreso al frente del primer equipo llega en un momento de madurez deportiva, luego de haberse consagrado campeón del Supercampeonato del Oficial 2025 con la Reserva, logro que reforzó su perfil como conductor y potenciador de jóvenes talentos.

El equipo de trabajo se completa con nombres de trayectoria y funciones bien delimitadas. Jonathan Adaro, quien además de entrenador se desempeña como videoanalista, llega como Ayudante de Campo para aportar análisis táctico, lectura de rivales y planificación estratégica. Por su parte, la preparación física estará en manos de Daniel Corrales, profesional con vasta experiencia y recorrido en clubes como Desamparados, Rivadavia y Alianza, entre otros, y reconocido por su labor en procesos de alto rendimiento.

La presentación oficial tuvo como eje la continuidad del proyecto y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. Desde la institución destacaron que la elección de un cuerpo técnico surgido en gran parte del propio club responde al objetivo de consolidar una línea de trabajo que atraviese todas las categorías.

La pretemporada comenzará el 12 de enero, instancia en la que se delineará el plantel, se evaluarán posibles incorporaciones y se observará de cerca a los juveniles que ya demostraron estar listos para competir. Desde Colón Junior anticipan que el 2026 será un año intenso, con metas claras: competir, crecer y recuperar protagonismo en el ámbito local.