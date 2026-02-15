Un hombre de 51 años fue detenido en la Avenida Libertador, entre calle Tucumán y Avenida Rioja, Capital, por hurto simple en dos hechos. El aprehendido, de apellido Szegedy fue sorprendido por los efectivos de la Comisaría 3°, quienes fueron comisionados al lugar por una denuncia de hurto.

Según la reseña, el hombre había pedido dinero de caridad a un transeúnte, y mientras este le entregaba $1000 pesos argentinos, le sustrajo su teléfono Motorola G05 de color celeste. La víctima salió en búsqueda del ladrón y la policía logró detenerlo en la feria persa de Avenida Libertador.

Al realizar un palpado de urgencia, se encontró el teléfono robado entre las pertenencias del aprehendido, así como también prendas de vestir para niños que no pudo acreditar de dónde las había sacado. Al revisar la etiqueta, se observó que eran de una tienda de ropa infantil llamada “Que Pinta”, ubicada en calle Laprida 5 Oeste, Capital.

La propietaria de la tienda, se constituyó en el lugar y reconoció las prendas como suyas.