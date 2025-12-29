San Juan alcanzó un récord histórico de participación en las Colonias de Verano 2025, con un total de 25.000 personas inscriptas. El programa se desarrolla en todo el territorio sanjuanino y está destinado a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. El inicio formal del ciclo está previsto para el próximo 7 de enero.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, brindó precisiones sobre el lanzamiento del programa. “El día 7 de enero vamos a dar inicio al lanzamiento de las Colonias de Verano y, por disposición del gobernador, hemos decidido realizarlo en el departamento Sarmiento”, señaló en declaraciones a DIARIO HUARPE. En ese marco, indicó que “esto implica trasladarnos con toda la estructura organizativa hacia ese departamento”.

Publicidad

Respecto de la inauguración, el funcionario confirmó que será el 7 de enero y recordó que, bajo la gestión orreguista, “el primer año se hizo en Chimbas, luego en Rivadavia, y ahora se decidió hacerlo en Sarmiento”.

Respecto al estado de la organización, Platero sostuvo que los aspectos operativos se encuentran prácticamente definidos. “Esta mañana estuve en comunicación directa con el intendente de Sarmiento, viendo los pormenores y ajustando todo lo necesario”, expresó. Además, indicó que el objetivo es garantizar el normal desarrollo de la actividad prevista para la jornada inaugural.

Publicidad

En cuanto a la población destinataria, el ministro detalló que el programa contempla distintos grupos etarios. “No solo está pensado para los niños de 6 a 12 años que asisten a las colonias, sino también para los adultos mayores y las personas con discapacidad”, explicó. Según indicó, se trata de una propuesta que se implementa durante el período estival en distintos departamentos de la provincia.

Por último, Platero se refirió al volumen de inscriptos alcanzado este año. “Estamos hablando de alrededor de 25.000 personas que van a participar de las colonias de verano”, señaló. De acuerdo con los datos oficiales, se trata del nivel más alto de participación registrado desde la puesta en marcha del programa.