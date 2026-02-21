James Van Der Beek, actor conocido mundialmente por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal en etapa 3, que había hecho público en 2024. Su esposa, Kimberly, y sus seis hijos estuvieron con él en sus últimos días, mientras el mundo del espectáculo y sus seguidores lamentaban la pérdida.

La familia enfrenta una complicada situación económica tras los elevados costos del tratamiento médico y el prolongado tiempo sin ingresos plenos debido a la enfermedad. Amigos y figuras del cine y la televisión organizaron una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe que superó los 2,3 millones de dólares para apoyar a Kimberly y los seis niños en su futuro.

Van Der Beek nunca logró asegurar una abundante fortuna pese a su éxito temprano: debido a un contrato inicial en Dawson’s Creek, no recibió importantes ingresos por las repeticiones de la serie, lo que contribuyó a tensiones financieras a lo largo de su carrera, obligándolo incluso a vender memorabilia para cubrir gastos médicos mientras estaba bajo tratamiento.

En los días previos a su muerte, Van Der Beek protagonizó uno de los gestos más emotivos de su vida personal: junto a su esposa renovó sus votos matrimoniales desde su cama, en una íntima ceremonia rodeada de amigos, familia y sus hijos, reafirmando el amor que marcó gran parte de su vida fuera de las cámaras.

El legado de Van Der Beek se extiende más allá de Dawson’s Creek; participó en cine y televisión, incluyendo Varsity Blues, Scary Movie y numerosas series, siendo recordado por su carisma, dedicación familiar y espíritu luchador tanto dentro como fuera de la pantalla.