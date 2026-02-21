Recuperar un mueble de madera viejo no siempre requiere barnices ni productos costosos: con tan solo dos ingredientes caseros, aceite de oliva y vinagre blanco, se puede restaurar la superficie, hidratar la madera y mejorar su apariencia general. La técnica, explicada en TN Estilo, sugiere mezclar tres partes de aceite de oliva por una de vinagre blanco para obtener una crema natural que penetra en la madera y ayuda a disimular rayones y desgaste.

La preparación funciona tanto para muebles de interior como para piezas antiguas que han perdido brillo y suavidad con el paso del tiempo. Una vez aplicada con un paño limpio y suave, se recomienda dejar actuar la mezcla unos minutos y luego pulir con movimientos circulares hasta obtener un acabado homogéneo y con un leve lustre.

Este método casero es especialmente útil para muebles que no requieren un lijado intensivo o reparaciones estructurales, y evita la exposición a químicos agresivos presentes en algunos barnices comerciales. El vinagre ayuda a limpiar suavemente la superficie mientras que el aceite nutre la madera.

Además, la técnica puede adaptarse: quienes deseen una mayor protección pueden repetir la aplicación, y para maderas muy porosas se sugiere aplicar una capa fina más de aceite para evitar que se absorba en exceso.

Finalmente, los expertos en restauración de muebles recomiendan probar la mezcla en un área poco visible primero, para asegurarse de que el tono resultante sea el deseado, y luego extenderla al resto de la pieza.