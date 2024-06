Este viernes 21 de junio comienza el invierno y las temperaturas comenzarán a descender. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada parcialmente nublada que rondará entre los 5° C de mínima y los 18° C de máxima.

También habrá presencia de viento del sector sur a razón de 13 a 22 kilómetros por hora. Esta jornada marcará el inicio del invierno con un descenso de la temperatura que se irá prolongando por el resto del fin de semana.

Para el sábado 22 la máxima pronosticada es de 17° C, mientas que la mínima es de 8° C. Ya el domingo 23, se anticipa que las temperaturas rondarán entre los 6° y los 14°, para dar paso a un frente frío que iniciará el lunes 24 con mínimas de 0° C y máximas de tan solo 10° C.

Solsticio de invierno

El solsticio de invierno para el hemisferio sur se da cuando el eje del planeta Tierra posiciona al territorio ubicado por debajo del Ecuador en un punto más alejado del Sol. La fecha en que ocurre no siempre es exacta, puesto que varía entre el 20 y 22 de junio. Es común que en el almanaque se establezca el invierno empiece a partir del día 21, pero es más que nada una estimación. Esta estación en realidad arranca en el momento que se da este fenómeno.

De acuerdo al Servicio de Hidrografía Naval este 2024 el solsticio de invierno ocurrió el jueves 20 de junio a las 17:51 horas. En ese horario, se verá el atardecer y recién saldrá al día siguiente a partir de las 8. A partir de este evento, las noches se empezarán a acortar lentamente hasta el siguiente solsticio, mediante el cual ocurrirá el proceso opuesto.