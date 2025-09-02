Política > Congreso de la Nación
Comienza la investigación sobre el caso Libra y la Agencia de Discapacidad
POR REDACCIÓN
El Congreso de la Nación ha puesto en marcha una doble investigación que promete generar un fuerte impacto político. Este martes, la Comisión Investigadora $LIBRA de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), comenzó a trabajar para determinar la presunta responsabilidad del Presidente Javier Milei en su posteo sobre la criptomoneda el pasado mes de febrero. Paralelamente, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad se reunirán para analizar las denuncias de posibles hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluyendo presuntos esquemas de recaudación de dinero.
La comisión investigadora por el caso $LIBRA, integrada por 28 diputados nacionales, tiene un plazo hasta el 10 de noviembre para presentar su informe final. En su primera jornada, se aprobará un reglamento y se impulsarán medidas de prueba, incluyendo oficios a la Justicia nacional e internacional para solicitar información y citaciones a funcionarios. La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), integrante de la comisión, afirmó a TN que están trabajando con un propósito definido, a pesar de los obstáculos.
Sin embargo, el proceso no está exento de controversia. Los 14 diputados del oficialismo y bloques aliados (PRO, UCR, Liga del Interior, MID, Innovación Federal) se retiraron de las reuniones la semana pasada y mantienen su posición de no participar. Argumentan que el plazo de 90 días para el trabajo de la comisión ya se cumplió el 30 de julio, y que lo que se busca es mantener un "escenario político y el circo" para las elecciones. La diputada Silvana Giudici (PRO) criticó la iniciativa, señalando que ya existe una causa judicial en trámite. La oposición, en cambio, sostiene que el conteo del tiempo comienza desde la designación de las autoridades, lo cual recién ocurrió. Maximiliano Ferraro logró destrabar la paridad y fue electo presidente, obteniendo el voto de desempate en caso de ser necesario.
En cuanto a la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los diputados de la oposición, principalmente de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, ya han adelantado que aprobarán pedidos de interpelación a varios funcionarios. Entre los solicitados para dar explicaciones figuran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Los pedidos buscan obtener una explicación pública y documentada sobre las denuncias, verificar la autenticidad del material difundido e identificar a los intervinientes. Específicamente, se ha solicitado información sobre las medidas adoptadas para el esclarecimiento de denuncias que apuntan a un presunto esquema de recaudación de dinero proveniente de laboratorios farmacéuticos, que involucraría al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Todas estas iniciativas de interpelación deberán ser evaluadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es liderada por el libertario Nicolás Mayoraz, antes de poder ser elevadas al recinto.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.