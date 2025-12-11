Política > Ley de leyes
El Presupuesto 2026 de $3 billones se distribuirá en salud, educación y seguridad
Por Marcos Ponce
El Poder Ejecutivo provincial presentará este jueves 11 en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, una hoja de ruta que supera los $3 billones y que, según pudo conocer DIARIO HUARPE, busca garantizar equilibrio fiscal sin desatender la inversión en áreas clave para el bienestar de los sanjuaninos. El expediente propondrá un total de erogaciones por $3.093.698.403.000 y un Resultado Financiero Positivo de $12.471.127.000, lo que permitirá cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En declaraciones a la prensa días atrás, el propio gobernador Marcelo Orrego había dado algunos adelantos: “Las prioridades van a estar puestas en salud, en la educación, la seguridad, la economía del conocimiento y la innovación”. Según explicó, el proyecto no solo contempla la continuidad del funcionamiento estatal, sino también la necesidad de impulsar infraestructura que permita acompañar el crecimiento demográfico y productivo.
Un presupuesto con prioridad social
El proyecto detalla que los Gastos Corrientes alcanzarán los $2.605.863.925.000, equivalentes al 84,23% del total, mientras que los Gastos de Capital sumarán $487.834.478.000 (15,77%). En paralelo, el cálculo total de Ingresos Corrientes y de Capital asciende a $3.106.169.530.000, sustentado mayormente en la recaudación tributaria.
La finalidad Servicios Sociales volverá a ser el corazón del gasto público. Más de $1,6 billones se destinarán a Educación, Salud, Cultura y Desarrollo Humano. Educación y Cultura liderará las asignaciones con $858.744.652.000 (50,89% del total), seguida por Salud, que contará con $540.556.773.000 (32,03%). Seguridad y Desarrollo Humano dispondrá de un presupuesto de $246.640.543.000.
De dónde provienen los recursos
Los recursos tributarios totales están estimados en $2.685.208.193.000, es decir, el 86,45% del total proyectado. Los ingresos de Jurisdicción Nacional, que siguen las pautas macrofiscales enviadas por Nación, representan la principal fuente con $2.294.260.900.000 (73,86%). En tanto, los tributos provinciales aportarán $390.947.293.000, equivalentes al 12,59% del total.
La Dirección General de Rentas prevé un crecimiento interanual del 39,9% en su recaudación, impulsado por un plan de modernización y digitalización. El impuesto más relevante será Ingresos Brutos, con una proyección de $295.382.638.000.
Viviendas e infraestructura: obras con fondos provinciales
Ante la ausencia de financiamiento nacional, la Provincia destinará recursos propios para culminar alrededor de 1.550 viviendas y comenzar otras 1.800, previstas para entregar en 2027. Este esquema apunta a sostener la obra pública como motor de la economía local y a mantener los puestos de trabajo ligados al sector de la construcción.
Fondos para los municipios
El Presupuesto 2026 también contempla la masa de recursos para los 19 departamentos, que totalizará $310.827.889.000. La distribución se realizará bajo los criterios de la Ley de Coparticipación Municipal N°1811-P, que busca equilibrar desigualdades territoriales. Entre los fondos destacados figuran el Fondo de Emergencia (5%) y el Fondo de Desarrollo Regional (3%).
El ingreso del proyecto este jueves abrirá ahora una etapa clave: la discusión legislativa que definirá cómo se financiarán y ejecutarán las políticas públicas del próximo año en un contexto económico complejo, pero con la apuesta oficial de sostener equilibrio, inversión y obra pública.
