El Poder Ejecutivo provincial presentará este jueves 11 en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, una hoja de ruta que supera los $3 billones y que, según pudo conocer DIARIO HUARPE, busca garantizar equilibrio fiscal sin desatender la inversión en áreas clave para el bienestar de los sanjuaninos. El expediente propondrá un total de erogaciones por $3.093.698.403.000 y un Resultado Financiero Positivo de $12.471.127.000, lo que permitirá cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En declaraciones a la prensa días atrás, el propio gobernador Marcelo Orrego había dado algunos adelantos: “Las prioridades van a estar puestas en salud, en la educación, la seguridad, la economía del conocimiento y la innovación”. Según explicó, el proyecto no solo contempla la continuidad del funcionamiento estatal, sino también la necesidad de impulsar infraestructura que permita acompañar el crecimiento demográfico y productivo.

Un presupuesto con prioridad social

El proyecto detalla que los Gastos Corrientes alcanzarán los $2.605.863.925.000, equivalentes al 84,23% del total, mientras que los Gastos de Capital sumarán $487.834.478.000 (15,77%). En paralelo, el cálculo total de Ingresos Corrientes y de Capital asciende a $3.106.169.530.000, sustentado mayormente en la recaudación tributaria.

La finalidad Servicios Sociales volverá a ser el corazón del gasto público. Más de $1,6 billones se destinarán a Educación, Salud, Cultura y Desarrollo Humano. Educación y Cultura liderará las asignaciones con $858.744.652.000 (50,89% del total), seguida por Salud, que contará con $540.556.773.000 (32,03%). Seguridad y Desarrollo Humano dispondrá de un presupuesto de $246.640.543.000.

De dónde provienen los recursos

Los recursos tributarios totales están estimados en $2.685.208.193.000, es decir, el 86,45% del total proyectado. Los ingresos de Jurisdicción Nacional, que siguen las pautas macrofiscales enviadas por Nación, representan la principal fuente con $2.294.260.900.000 (73,86%). En tanto, los tributos provinciales aportarán $390.947.293.000, equivalentes al 12,59% del total.

La Dirección General de Rentas prevé un crecimiento interanual del 39,9% en su recaudación, impulsado por un plan de modernización y digitalización. El impuesto más relevante será Ingresos Brutos, con una proyección de $295.382.638.000.

Viviendas e infraestructura: obras con fondos provinciales

Ante la ausencia de financiamiento nacional, la Provincia destinará recursos propios para culminar alrededor de 1.550 viviendas y comenzar otras 1.800, previstas para entregar en 2027. Este esquema apunta a sostener la obra pública como motor de la economía local y a mantener los puestos de trabajo ligados al sector de la construcción.

Fondos para los municipios

El Presupuesto 2026 también contempla la masa de recursos para los 19 departamentos, que totalizará $310.827.889.000. La distribución se realizará bajo los criterios de la Ley de Coparticipación Municipal N°1811-P, que busca equilibrar desigualdades territoriales. Entre los fondos destacados figuran el Fondo de Emergencia (5%) y el Fondo de Desarrollo Regional (3%).

El ingreso del proyecto este jueves abrirá ahora una etapa clave: la discusión legislativa que definirá cómo se financiarán y ejecutarán las políticas públicas del próximo año en un contexto económico complejo, pero con la apuesta oficial de sostener equilibrio, inversión y obra pública.