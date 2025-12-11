Argentinos por la Educación presentó la “Hoja de ruta para la alfabetización”, un documento que busca fortalecer los planes provinciales y orientar la implementación de políticas efectivas para asegurar que todos los estudiantes alcancen los niveles esperados de lectura y escritura. La guía sistematiza evidencia nacional e internacional, entrevistas con expertos de Brasil, Chile, Colombia y Portugal, y el trabajo conjunto con equipos técnicos de más de 15 jurisdicciones argentinas que hoy llevan adelante sus propios planes de alfabetización en el marco del Compromiso Federal por la Alfabetización, acordado por el Consejo Federal de Educación en 2024.

El lanzamiento se da en un contexto crítico: según las pruebas Aprender Alfabetización 2024, 3 de cada 10 alumnos de 3° grado presentan rezagos significativos en lectura y solo el 45% alcanza el nivel esperado para su edad. Frente a esta realidad, la organización propone una herramienta integral que permita ordenar acciones, reducir riesgos de implementación y fortalecer los procesos pedagógicos.

Publicidad

La hoja de ruta organiza los componentes centrales de una política de alfabetización en seis dimensiones, que abarcan desde el diseño inicial hasta la sostenibilidad de las acciones en el tiempo. La primera dimensión, “Los cimientos”, retoma experiencias de Chile, Brasil y Uruguay y define las bases necesarias para que una política educativa sea efectiva. La segunda, dedicada a la planificación estratégica, incluye la formulación del plan jurisdiccional, la definición de metas, la asignación de financiamiento y la comunicación a toda la comunidad educativa.

En la tercera dimensión se detallan las acciones para preparar el sistema antes de la implementación, como la formación continua y la adquisición de materiales y libros para los estudiantes. La cuarta aborda la puesta en marcha en las escuelas, que contempla evaluaciones diagnósticas, entrega de libros, apoyo a estudiantes con dificultades y acompañamiento a las prácticas docentes, con referencias a experiencias provinciales y modelos aplicados en Brasil y Colombia.

Publicidad

La quinta dimensión se enfoca en la evaluación y el uso de la información, destacando la importancia de medir aprendizajes, generar informes y compartir los resultados con las escuelas, además de garantizar la transparencia y la comunicación pública. La sexta, orientada a la institucionalización y sostenibilidad, propone revisar los planes periódicamente, asegurar la estabilidad de los equipos técnicos, actualizar los contenidos curriculares, fortalecer la formación docente inicial y promover marcos normativos que sostengan la política a largo plazo.

“La hoja de ruta sintetiza evidencia y experiencia. Aspiramos a que sea un insumo valioso para poner en relieve las acciones que ya están en marcha y para orientar una implementación cada vez más robusta y efectiva. En definitiva, todos buscamos lo mismo: que cada chico y cada chica aprenda a leer y escribir a la edad adecuada”, afirmó Federico del Carpio, coordinador de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación y autor del documento.

Además del análisis conceptual, la guía incorpora un listado de seguimiento que organiza las acciones clave que las provincias deben considerar: planificación presupuestaria, distribución de materiales, comunicación de resultados, formación docente, evaluaciones y revisión continua del plan. Este apartado busca facilitar la organización interna de cada jurisdicción y evitar fallas en la implementación.

Publicidad

La presentación incluyó también aportes del sistema educativo. “Alfabetizar hoy implica enfrentar enormes desafíos que antes no existían: la inmediatez de las pantallas, la fragmentación de la atención y contextos familiares donde la palabra circula menos”, señaló Marina Bertone, docente de nivel primario, quien destacó la importancia de construir puentes entre la política educativa y el aula para garantizar el derecho a la alfabetización.

Por su parte, Liliana Fonseca, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, remarcó que si bien la guía ofrece evidencia científica actualizada, aún persisten tensiones entre teorías y enfoques dentro del sistema educativo, aunque “un proceso está germinando”, aseguró, celebrando que los estudiantes comienzan a comprender la relevancia de evaluarse y evaluar sus aprendizajes.

Finalmente, Irene Kit, pedagoga y presidenta de Educación para Todos, afirmó que mejorar la alfabetización requiere “enriquecer y diversificar las prácticas docentes”, y reconoció que aunque existieron proyectos y financiamiento en las últimas décadas, pocos lograron impacto masivo. “Nunca es tarde para aprender más sobre cómo diseñar, gestionar y evaluar la formación docente continua”, expresó.