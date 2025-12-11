El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que el Gobierno de San Juan presentará este jueves en la Cámara de Diputados confirma un cambio sustancial en la distribución de recursos para los municipios. Según los números oficiales, el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) tendrá una suba del 30% respecto del monto presupuestado durante 2025, lo que impactará directamente en la disponibilidad de fondos para obras públicas en cada comuna.

Para el año que paso se había presupuestado $ 7.125.684.000 pesos. Pero la escalada inflacionaria, que exigió una recomposición extraordinaria de las transferencias de capital y finalmente se destinaron $17.119.856.207, esto represento un 289% más que el 2024 en dineros para el Fodere.

Sin embargo, el escenario proyectado para 2026 es diferente. Con un contexto de inflación en proceso de estabilización y una estructura de gastos más rígida, el Gobierno provincial prevé destinar $9.324.837.000 al Fodere, tal como surge del articulado del Presupuesto 2026, es decir un 30% que el año que termina. Esta cifra se corresponde con el 3% de la masa coparticipable establecida por la Ley de Coparticipación Municipal N.º 1811-P-2018, el porcentaje que fija el marco legal vigente.

La estabilización macroeconómica prevista impacta sobre sobre la obra pública municipal y es una adecuación a la evolución real de las variables macroeconómicas del país. El Gobierno provincial apuesta a que la baja de la inflación y la mayor previsibilidad financiera permitan que las comunas compensen la caída nominal del Fodere con una ejecución más eficiente y con acceso a otros mecanismos de financiamiento incluidos en el Presupuesto 2026.

De esta manera, el Presupuesto 2026 se presenta como un punto de inflexión: tras un año de fuertes ampliaciones crediticias motivadas por el alza de precios, la Provincia introduce una hoja de ruta que pretende consolidar el equilibrio fiscal y reordenar la asistencia financiera a los gobiernos locales, aun a costa de un descenso significativo en la principal fuente de financiamiento para obras municipales.