En un escenario nacional atravesado por el ajuste fiscal y la eliminación de aportes para la construcción de viviendas, el Gobierno de San Juan definió en el Presupuesto 2026 una estrategia que prioriza sostener toda la política habitacional con fondos propios. El retiro total del financiamiento que históricamente aportaba la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación dejó a las provincias sin una de sus principales herramientas de inversión en obra pública, por lo que la administración local se vio obligada a rediseñar su esquema de ejecución para evitar la parálisis del sector.

Dentro de ese rediseño, uno de los aspectos más relevantes fue la decisión de reactivar y fortalecer la financiación destinada a familias que poseen un lote propio, una modalidad que había perdido impulso en los últimos años y que ahora vuelve a ocupar un lugar central dentro de la política habitacional. El Gobierno provincial prevé financiar 300 nuevas viviendas individuales bajo esta línea, además de garantizar la continuidad de los proyectos que ya están en ejecución. La medida no solo amplía el acceso a la casa propia, sino que acelera los tiempos de construcción, ya que no depende de la infraestructura completa de un barrio y permite avanzar según el ritmo de cada beneficiario. Según pudo conocer DIARIO HUARPE serán cerca de 10 mil millones para la operatorio individual

Este regreso de la asistencia financiera para viviendas individuales se integra a un plan más amplio que contempla tres líneas de acción. La primera es culminar las obras en marcha: unas 1.550 viviendas distribuidas en distintos departamentos, que quedaron sin respaldo nacional y que la Provincia decidió sostener para evitar el deterioro de estructuras, el abandono de los frentes de obra y la pérdida de miles de puestos de trabajo. La segunda línea incluye el inicio de 1.800 nuevas viviendas, proyectadas para ser entregadas en 2027, un número que busca sostener el ritmo histórico de construcción de barrios en San Juan y responder a la demanda creciente de las familias inscriptas en el IPV.

La tercera línea, y la que marca el tono renovado del Presupuesto 2026, es justamente el retorno del financiamiento para quienes ya cuentan con terreno propio. Esta modalidad tiene un impacto territorial directo, ya que permite que cada familia construya en el lugar donde ya tiene su vida cotidiana organizada: cerca de su trabajo, su red familiar o sus servicios habituales. Además, genera un movimiento económico extendido, beneficiando a pequeños contratistas, albañiles, proveedores barriales y profesionales independientes como arquitectos y maestros mayores de obra.

Desde el Gobierno provincial destacan que mantener activa la totalidad de la cartera de viviendas —ya sea en construcción comunitaria o individual— consolida un círculo virtuoso de inversión y empleo. La continuidad de estas obras garantiza el flujo económico indispensable para sostener a empresas, cooperativas y trabajadores vinculados al sector, evitando un efecto dominó negativo en la actividad privada. En un contexto donde muchas provincias enfrentan la suspensión de proyectos y la pérdida de empleos vinculados a la obra pública, San Juan busca colocar un piso de estabilidad que permita atravesar el 2026 sin retrocesos estructurales.