El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por la gestión de Marcelo Orrego que ingresará este jueves 11 a la Cámara de Diputados reveló un dato que empieza a tomar peso en la discusión fiscal de la provincia: San Juan deberá afrontar el año próximo obligaciones millonarias por distintas obras, entre las que figuran por ejemplo el Acueducto Gran Tulum y del Túnel de la Quebrada de Zonda, cuyos créditos internacionales implican compromisos de pago significativos para el Tesoro provincial, independientemente del avance físico de los trabajos.

De acuerdo con el desglose incluido en el texto oficial, el Servicio de la Deuda Pública previsto para 2026 asciende a $45.273.947.000. Esa suma se divide en $23.898.378.000 destinados a amortización del capital y $21.375.569.000 en concepto de intereses. Entre los principales acreedores figuran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo Kuwaití y el Fondo OFID de la OPEP, todos organismos vinculados a la financiación del Acueducto Gran Tulum y programas asociados a infraestructura hídrica y productiva.

Publicidad

En el caso específico del Acueducto Gran Tulum, cuyo avance continúa lejos de los plazos originalmente anunciados, la Provincia deberá sostener pagos correspondientes al préstamo multilaterales obtenidos para su construcción. La paradoja es evidente: la obra que debía garantizar una solución estructural al suministro de agua en el Gran San Juan aún no está terminada, pero los compromisos financieros siguen corriendo con total normalidad. El Presupuesto 2026 no detalla en forma individualizada los montos por proyecto, pero sí confirma que los créditos externos del acueducto concentran una porción significativa de los pagos en dólares previstos para el año próximo. Justamente por esto es que Marcelo Arancibia realizó una denuncia en la UFI Delitos Especiales para que se investigue que pasó con todo esto en las gestiones 2015-2019 y 2019-2023, es decir en los periodos en que Sergio Uñac fue gobernador.

A esta presión se suma el endeudamiento asociado al Túnel de la Quebrada de Zonda, que también permanece inconcluso. Para 2026, el Gobierno provincial deberá continuar con las obligaciones contraídas con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, responsable de financiar parte del proyecto. La obra, que forma parte del sistema vial estratégico del Gran San Juan y que promete mejorar la conectividad entre Rivadavia y Zonda, aún no logra consolidarse en ritmo de ejecución, pero igualmente generará pagos durante todo el próximo ejercicio fiscal.

Publicidad

Además de estas dos obras, la Provincia deberá asumir otros compromisos provenientes de programas internacionales como PROSAP y de préstamos gestionados a través de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones. Se trata de obligaciones que, en conjunto, conforman un mapa de deuda cuyo cumplimiento resulta indispensable para sostener la credibilidad financiera de San Juan ante organismos multilaterales.

Por fuera del servicio de deuda, el Presupuesto contempla fuentes financieras por $12.923.021.000, que provienen principalmente de remanentes de ejercicios anteriores y de nuevos préstamos a gestionar ante el BID. La administración orreguista destaca que el uso prudente de estas herramientas y el cumplimiento estricto de las obligaciones permitirá mantener la estabilidad fiscal y garantizar la continuidad de obras prioritarias.

Publicidad

En definitiva, mientras el Gobierno busca ordenar sus cuentas y avanzar con obras estratégicas, el peso de los compromisos asumidos en años anteriores condicionará buena parte del margen de maniobra. El Presupuesto 2026 expone una realidad ineludible: San Juan deberá seguir pagando fuerte por proyectos que, todavía, no llegan a su punto final.