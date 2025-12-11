Cada vez más sanjuaninos viajan a Chile en tours de compras, atraídos por precios mucho más accesibles. Coordinadoras locales aseguraron a DIARIO HUARPE que la demanda aumentó: hay más consultas, pasajes que se agotan con anticipación y salidas completas hacia Santiago. Las diferencias de precios, en algunos casos llegan al 300%, impulsan la tendencia entre emprendedores, comerciantes y familias. Entre lo más elegido por los compradores figuran indumentaria, tecnología, juguetes, perfumes y electrodomésticos.

Vanessa Aracena, de Cuyana Tours, señaló que “en las últimas tres semanas se multiplicó la cantidad de gente que quiere viajar”. Detalló que los tours que salen jueves y viernes suelen completarse con anticipación, y que la principal motivación son los precios, que en algunos productos son hasta un 300% más bajos que en la provincia. “Es mucho más barato y el emprendedor ve que puede tener más ganancias. Hay gente que aprovecha para las compras de Navidad. Un árbol de 2,40 metros con luces y adornos cuesta $60.000 en Chile, cuando en Argentina no baja de $300.000”, ejemplificó.

Publicidad

Aracena explicó que diciembre es una “temporada altísima”, con fuerte presencia de emprendedores y también de egresados que viajan para adquirir indumentaria y calzado a menor costo. Su empresa realiza un viaje semanal, con 40 a 45 pasajeros por salida, es decir unos 200 al mes. El tour por el día cuesta $90.000 por persona e incluye traslado, coordinación y servicio a bordo.

En la misma línea, Emilse Núñez, de Travel Santiago, confirmó que el interés “sigue siendo alto” y que el público se reparte entre comerciantes y familias. “Incluso pagando hospedaje y pasaje, sigue siendo más barato que comprar en Argentina. Acá te cuesta tres veces más que allá. Por eso la gente comercializa mucho”, indicó.

Publicidad

Núñez detalló que los tours combinan compras y turismo, y que muchos viajeros aprovechan para equipar a la familia, comprar regalos de fin de año o adelantar útiles escolares.

“Ha crecido muchísimo respecto a años anteriores. Antes había dos o tres tours de compras como mucho; hoy hablamos de más de 15 coordinadores por empresa”, indicó.

Su agencia realiza tres viajes al mes, con grupos de 32 a 43 pasajeros, con una noche de hotel. Los valores van desde $115.000 ida y vuelta con servicios incluidos, hasta $130.000 en categoría cama suite.

Publicidad

Por último, Valeria Artaza, de Valu Tour, aseguró que “hay muchísimas consultas y también mucha gente que concreta el viaje; hay más movimiento”. Además, resaltó que la mayoría de los pasajeros son emprendedores que buscan artículos de Navidad, ropa y electrodomésticos. “Ahora se venden muchos ventiladores”, indicó.

Desde Valuu Tour realizan viajes una o dos veces por semana, con grupos de 55 pasajeros por salida. El tour por el día cuesta $85.000 por persona, o $170.000 para dos personas, e incluye entre 6 y 7 horas de compras en Santiago, además de una parada en outlets.

La coordinadora explicó que se trata exclusivamente de un tour por el día: “Llegamos a Santiago a primera hora y los pasajeros tienen entre 6 y 7 horas para comprar. Luego hacemos una parada de una hora en Quilicura, donde están los malls de marca, y finalmente emprendemos el regreso hacia la aduana argentina”.

Las tres coordinadoras coinciden en que la brecha de precios impulsa la demanda. Aun en un contexto económico ajustado, las diferencias de hasta el 300% en diversos productos sostienen el ritmo de viajes y consolidan a los tours de compra como una alternativa para abastecer comercios y hogares antes de fin de año.

¿Preocupación por la inseguridad?

El reciente asalto a un micro con 60 argentinos que viajaba de compras a Chile encendió la alarma entre los turistas. El colectivo fue detenido en la Ruta G-71 tras una maniobra engañosa y un grupo armado ingresó para robar dinero, documentos y pertenencias. Aunque el hecho generó preocupación, las coordinadoras de tours aseguran que se trató de un episodio aislado.

Tanto Artaza como Aracena, con años de experiencia en viajes a Santiago, coincidieron en que los robos no son frecuentes en ruta y que las zonas comerciales más visitadas están más controladas. Aun así, remarcan que siempre dan charlas de precaución a los pasajeros y que las empresas extreman medidas para evitar paradas riesgosas.

Núñez también afirmó que la inseguridad existe como en cualquier ciudad grande, sobre todo en sectores comerciales donde circula mucho dinero. Sin embargo, sostuvo que un asalto como el del micro “no es habitual” y que, de ser algo común, la gente directamente no viajaría.