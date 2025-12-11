El conflicto entre el dirigente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, y el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, escaló a un nuevo nivel. Tras ser denunciado en el Tercer Juzgado Civil por el cortista aduciendo que realizó afirmaciones llenas de “falsedades”, el referente liberal-libertario volvió a la carga y atribuyó la acción judicial a una motivación política.

En declaraciones realizadas en el Café de la Política, Vallejos sostuvo que el magistrado mantiene un estilo de vida que no podría ser explicado con su trayectoria en la administración pública. “Marcelo Lima tiene sus caballerizas, que tienen aire acondicionado... Es un spa para caballos y esto teniendo en cuenta que toda la vida fue funcionario”, expresó, marcando que en San Juan también existen situaciones que merecen mayor escrutinio social.

El dirigente insistió en que Lima “es una persona que ha vivido a las sombras del Estado, que lleva un estilo de vida que no podría justificar con sus ingresos estatales, ni tampoco como escribano”. Agregó que, ante las críticas, el cortista “se siente ofendido en su buen nombre y honor”, cuando lo que corresponde es “investigar cómo viven, cuánto gastan de tarjeta de crédito, cómo hacen para pagar sus gastos, cómo construyen sus casas en la falda del cerro, que son multimillonarias”.

Vallejos contrastó esa situación con las dificultades que, según dijo, atraviesan quienes desarrollan su actividad en el sector privado. Señaló que, en su caso, cada año debe priorizar inversiones o deudas antes que la compra de bienes personales. “Yo me dedico al sector privado. Laburamos, estamos expuestos, vamos como podemos, el país nos golpea. Loco, yo tengo un auto modelo 2013”, planteó. Mencionó, además, que suele posponer gastos para “comprar una máquina, arreglar un tractor, pagar una hipoteca, pagar honorarios de abogado, pagarle a la AFIP”.

En otro pasaje, sostuvo que cuando se exponen inconsistencias o signos de enriquecimiento, la reacción del funcionariado suele ser desmedida. “Y esta gente se da una vida que cuando les ponemos la lupa, como les pongo yo y los pongo en este caso, o como los he puesto mi amigo Marcelo Arancibia con esta denuncia de los caños, se ponen como locos”, expresó. Para Vallejos, el trasfondo es claro: “Porque los pones a consideración de la sociedad y son observados por la sociedad que estaba quizás mirando para otro lado. Entonces, es la batalla que hay que dar contra esta casta”.

Caños del acueducto

El dirigente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos, volvió a cargar con dureza contra la gestión uñaquista a raíz del escándalo por los caños del acueducto Gran Tulum. Sostuvo que los eventuales responsables deben enfrentar agravantes penales, debido al perjuicio directo que —según dijo— sufrió la población sanjuanina. En su descargo, cuestionó la falta de avances en la investigación y denunció desigualdad en la aplicación de la ley.

“Te meten una multa a vos cuando estás regando la vereda de tu casa, estás lavando el auto, pero estos flacos se afanan US$100 millones y nadie los investiga”, expresó Vallejos, quien respaldó públicamente al abogado Marcelo Arancibia. “Le voy a admirar las pelotas que tiene Arancibia, porque se para enfrente de la organización uñaquista y denuncia. Te lo dice quién fue el primero que se paró”, afirmó.

Vallejos reiteró que funcionarios de la gestión pasada “sabían de los caños, sabían que no estaba funcionando lo que compraron con el fondo kuwaití”, un financiamiento que recordó como “noble”, ya que se originó en la participación argentina en la liberación de Kuwait en los años noventa.

Para el dirigente, el manejo irregular del proyecto configura un daño grave a la ciudadanía. “Es un agravante moral, quitarle el agua a los sanjuaninos”, sostuvo, insistiendo en la existencia de un doble estándar judicial. “Pero a vos, huevón, te pillan la manguera regando las plantas en tu casa y te meten una multa. Es la igualdad ante la ley, no existe entonces”, cuestionó.

