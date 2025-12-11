Presupuesto 2026: San Juan impulsa fuerte modernización en seguridad

Según pudo conocer DIARIO HUARPE, el Gobierno de San Juan definió para 2026 un incremento sustancial en la inversión destinada a seguridad pública. Con una partida total que supera los $246.640 millones, la gestión provincial plantea un cambio de enfoque basado en tecnología, infraestructura y capacitación, tres pilares que buscan fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante el delito en todo el territorio.

Este paquete de recursos aparece detallado en el proyecto de Presupuesto 2026 que ingresará a la Cámara de Diputados este jueves 11 para su tratamiento. Allí se expone que el objetivo central será modernizar el sistema de seguridad, incorporando equipamiento de última generación para agilizar los procesos de vigilancia, alerta y contención. La apuesta se alinea con los lineamientos que el Ejecutivo viene anticipando desde el inicio del año: profesionalizar fuerzas, renovar herramientas y ampliar la presencia territorial.

Tecnología y prevención como ejes centrales

El primer pilar que destaca el Gobierno es la innovación tecnológica. Según el documento oficial, se prevé destinar una parte significativa de la inversión a sistemas inteligentes de monitoreo, conectividad segura entre dependencias, software especializado para análisis criminal y recursos que fortalezcan los tiempos de respuesta policial.

La modernización apunta a que cada unidad policial incorpore herramientas digitales y dispositivos diseñados para anticipar conflictos o facilitar la identificación de situaciones críticas, reduciendo la dependencia de métodos tradicionales y aumentando la eficiencia operativa.

Nuevas obras: la comisaría de Las Pampas, en Pocito

Otro de los puntos relevantes es la infraestructura, donde el Gobierno menciona expresamente la construcción de la Comisaría del Barrio Las Pampas, en Pocito. Esta obra busca reforzar la presencia policial en una zona de expansión urbana y con nuevas demandas de seguridad ciudadana.

De acuerdo a los lineamientos del Presupuesto, esta y otras iniciativas edilicias permitirán descentralizar servicios, mejorar la atención al público y adecuar los espacios de trabajo del personal a los estándares actuales. La intención oficial es que la infraestructura acompañe el crecimiento poblacional y se articule con el uso de nuevas tecnologías.

Capacitación para profesionalizar a las fuerzas

El tercer pilar será la formación del recurso humano. El Ejecutivo prevé ampliar y actualizar los programas de capacitación dentro de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario, orientados a nuevas metodologías de prevención, derechos humanos, manejo de herramientas digitales y estrategias de intervención.

La profesionalización constante se considera clave en un contexto de demandas crecientes y delitos que mutan con rapidez. Por eso, el Presupuesto 2026 destina recursos para fortalecer los institutos de formación y los cursos internos.

Cómo se distribuye el gasto en Seguridad

El documento oficial detalla la asignación de fondos dentro de la finalidad Seguridad. La división muestra un predominio claro de la Policía y un refuerzo para el sistema penitenciario, ambos vinculados a la necesidad de actualización operativa:

Policía Interior (incluye Policía de San Juan): $184.033.374.000 – 74,62% del total

Reclusión y Corrección (Servicio Penitenciario Provincial): $51.008.475.000 – 20,68% del total

Seguridad sin discriminar: $11.598.694.000 – 6,30% del total

Total destinado: $246.640.543.000

Este desglose confirma que la mayor parte del presupuesto apunta a reforzar la labor policial diaria, mientras que una porción importante irá a mejorar infraestructura y funcionamiento del Servicio Penitenciario, clave en los procesos de reinserción y contención.