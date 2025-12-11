Presupuesto 2026: Educación aplicará formación financiera, IA y alfabetización

El Gobierno de San Juan definió que el área de Educación y Cultura contará en 2026 con fondos asignados de $858.744.652.000, una partida que refleja la decisión política de reforzar las capacidades esenciales de los estudiantes y sumar herramientas modernas como educación financiera e inteligencia artificial. DIARIO HUARPE pudo acceder al proyecto del Presupuesto 2026 que será presentado este jueves 11 en la Cámara de Diputados de San Juan y cuyo documento marca que la apuesta del Ejecutivo es profundizar la alfabetización, consolidar trayectorias y adaptar la escuela sanjuanina a los desafíos del siglo XXI.

Alfabetización como eje: “Comprendo y Aprendo” se vuelve más inclusivo

Dentro del presupuesto educativo, uno de los pilares será la continuidad y ampliación del Plan Comprendo y Aprendo, la política estratégica que busca fortalecer lectura y escritura en todos los niveles y modalidades. El programa contempla formación docente permanente, monitoreo continuo de avances y la participación activa de las familias.

Para 2026, el plan suma un movimiento clave: su expansión hacia educación Especial y de Adultos, con la incorporación de recursos accesibles y materiales específicos. Este salto colocará a San Juan entre las provincias pioneras en una alfabetización inclusiva y sostenida.

IA, educación financiera y herramientas del siglo XXI

El presupuesto también robustecerá el Plan Provincial de Alfabetización, que ahora integra contenidos ligados a las competencias del siglo XXI. Esto incluye educación financiera, inteligencia artificial, ciencia con enfoque Steam, educación ambiental, artística y física. La propuesta combina innovación con desarrollo humano integral, buscando que los estudiantes puedan adquirir habilidades cognitivas y socioemocionales al mismo tiempo.

En este marco, la Muestra de Fluidez Lectora se mantendrá como herramienta clave para orientar decisiones pedagógicas y ajustar estrategias de enseñanza en Lengua y Matemática.

“Transformar la Secundaria”: más acompañamiento y redes de aprendizaje

Otro de los programas reforzados será Transformar la Secundaria, orientado a mejorar las trayectorias escolares mediante comunidades de aprendizaje en red. El plan ofrece formación específica en Lengua, Matemática, Tecnologías y Educación Digital basada en ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). Además, se ampliará el acompañamiento a estudiantes con trayectorias frágiles para evitar deserción y fortalecer sus proyectos de vida.

Cuentas Claras: educación financiera para toda la comunidad educativa

El 2026 también consolidará el crecimiento de Cuentas Claras, el programa que incorpora la educación financiera como herramienta esencial para la vida cotidiana. Su objetivo es que estudiantes, docentes y familias desarrollen competencias para administrar recursos, planificar gastos y tomar decisiones responsables sobre la economía familiar.

Con una inversión histórica y políticas que combinan alfabetización profunda e innovación tecnológica, el Gobierno pretende que la escuela sanjuanina avance hacia un modelo más inclusivo, actualizado y con aprendizajes concretos.

El desafío para 2026 será sostener esa transformación dentro de las aulas, garantizando que cada estudiante pueda acceder a herramientas que le permitan construir su futuro en un mundo cada vez más complejo.