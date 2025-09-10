Comienza la venta de entradas para el Mundial 2026: todo lo que hay que saber

A tan solo nueve meses del inicio del Mundial 2026, la FIFA ha dado el puntapié inicial para la venta de entradas. Este miércoles, los aficionados de todo el mundo podrán comenzar a adquirir sus boletos para la gran cita deportiva, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, y en la que la Selección Argentina defenderá su título.

El proceso de venta se organizará en varias fases, comenzando con una etapa de solicitud por selección aleatoria que se activa hoy. La FIFA ha instado a los interesados a crear una FIFA ID en la página oficial del organismo para participar en el proceso. Además, la entidad ha enfatizado la importancia de comprar únicamente a través de canales autorizados para evitar la adquisición de entradas no válidas.

La expectativa crece por el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su entusiasmo ante el próximo torneo: “Tras la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, que ha sido un éxito rotundo, la expectativa para la Copa Mundial de la FIFA 26 no deja de crecer. Queremos dar la bienvenida al mundo de nuevo en Norteamérica durante el certamen deportivo más importante del mundo". El Mundial de Clubes, que sirvió como antesala, atrajo a casi 2.5 millones de aficionados, demostrando el enorme interés que genera el fútbol en la región.

La Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una asistencia proyectada de 6.5 millones de personas. El torneo comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México y culminará el 19 de julio con la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey. La FIFA ha aconsejado a los fanáticos que inicien sus preparativos con antelación, incluyendo la revisión de los requisitos de entrada a los países anfitriones.

Finalmente, el sorteo oficial del Mundial se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC. En este evento se definirán los grupos y el calendario de partidos, brindando a los aficionados la información necesaria para planificar su viaje. La venta de entradas continuará en diversas etapas, con detalles específicos que se anunciarán en los próximos meses, por lo que la FIFA recomienda mantenerse atento a las actualizaciones.