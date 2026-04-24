El Banco Nación lanzó una promoción para aliviar el impacto del aumento de los combustibles, con reintegros que pueden alcanzar hasta los $20.000 en la carga de nafta, dependiendo del consumo y el uso del beneficio.

La iniciativa consiste en un descuento del 20% en cargas realizadas en estaciones de servicio adheridas, con un tope mensual de reintegro de $10.000 por cliente. Sin embargo, al utilizar el beneficio durante dos meses consecutivos, el ahorro total puede llegar a los $20.000.

La promoción está vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y aplica en una amplia red de estaciones, entre ellas YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa, lo que amplía las posibilidades de uso en todo el país.

Para acceder al reintegro, es obligatorio pagar a través de la app BNA+ utilizando MODO, escaneando el código QR en el momento de la carga y seleccionando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. No aplica para pagos con saldo en cuenta ni con otras billeteras digitales.

Otro aspecto clave es que la devolución no es inmediata: el monto se acredita en la cuenta del usuario dentro de los 30 días posteriores a la operación. Además, el beneficio está pensado para clientes particulares, por lo que no incluye tarjetas corporativas.

La medida se da en un contexto de aumentos sostenidos en los combustibles, que impactan directamente en el bolsillo de los argentinos, y forma parte de una serie de promociones bancarias orientadas a aliviar gastos cotidianos.

En términos concretos, el ahorro dependerá del nivel de consumo: quienes cargan combustible de manera frecuente podrán alcanzar el tope mensual, mientras que para otros representará un descuento parcial, pero significativo en un escenario donde cada peso cuenta.