El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fijó fecha para la audiencia pública que analizará el pedido del proyecto minero Vicuña para acceder a la red eléctrica en San Juan, un paso clave en medio de un escenario de creciente interés por la infraestructura energética que demanda la minería.

La convocatoria fue oficializada a través del Boletín Oficial y establece que la audiencia se realizará el próximo 3 de junio de 2026, bajo modalidad virtual. Allí podrán participar organismos públicos, empresas y distintos actores del sector que tengan interés en el proceso.

El eje central del debate será el acceso y eventual ampliación de la capacidad de transporte eléctrico en la línea de alta tensión Nueva San Juan–Rodeo, considerada estratégica para el desarrollo de proyectos mineros de gran escala en la provincia.

En ese marco, el proyecto Vicuña busca asegurarse una porción significativa de la capacidad disponible para abastecer su operación, que en una primera etapa demandaría alrededor de 260 megavatios. Se trata de un requerimiento energético acorde a la magnitud de los emprendimientos de cobre que se proyectan en San Juan.

Sin embargo, el planteo generó cuestionamientos desde distintos sectores. Tanto organismos provinciales como otras compañías mineras advirtieron sobre el impacto que podría tener la concentración de capacidad en una sola empresa, en una infraestructura que es vista como clave para el desarrollo integral de la actividad.

La preocupación gira en torno a cómo garantizar un acceso equitativo a la red eléctrica, en un contexto donde varios proyectos avanzan en paralelo y requieren condiciones similares para poder concretarse.

En este escenario, la audiencia pública aparece como una instancia determinante. No solo permitirá exponer posiciones y argumentos técnicos, sino también avanzar hacia una definición sobre el uso de un recurso crítico para la expansión minera.

La discusión sobre la línea de 500 kV se inscribe en un debate más amplio sobre la planificación energética en San Juan, donde la disponibilidad de infraestructura se vuelve un factor central para atraer inversiones y sostener el crecimiento del sector.

Con la fecha ya confirmada, el proceso entra en una etapa decisiva. Lo que se resuelva en esa audiencia tendrá impacto directo en el desarrollo de Vicuña y, en un sentido más amplio, en el futuro de la minería en la provincia.