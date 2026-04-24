Francisco confesó por qué le cuesta llevar el apellido de Marcelo Tinelli

A pesar de cultivar un perfil muy reservado, Francisco Tinelli suele acompañar de cerca cada paso profesional de su círculo íntimo. Durante un reciente evento, el joven dialogó con la prensa sobre el vínculo con sus raíces y fue contundente al referirse a la herencia simbólica de su nombre. En ese sentido, el joven afirmó que jamás sintió que su apellido fuera un peso y remarcó que "lo ama" y está orgulloso de llevarlo.

Estas definiciones generaron una reacción inmediata en su padre, quien decidió volcar sus sentimientos de forma pública. "Cuánto orgulo y emoción me da escucharte hablar así flaco hermoso", expresó el conductor conmovido por el mensaje. La respuesta del presentador buscó despejar cualquier rumor de conflicto interno y reafirmar la solidez del vínculo entre ambos.

En su descargo, el conductor continuó con palabras de afecto directo hacia el joven. "Vos estás orgulloso de tu apellido y yo estoy super orgulloso de vos como hijo. Gracias Dios por darme este regalazo de tener 5 hijos hermosos", manifestó.

Por otro lado, la relación entre ambos siempre estuvo marcada por la libertad de elección, incluso ante la ausencia de Francisco en el reality familiar. Sobre este punto, el animador siempre mantuvo una postura comprensiva. "Él tiene un perfil más bajo, diferente. Lo entendí perfectamente porque lo conozco", sostuvo tiempo atrás para explicar que no existe ningún tipo de enojo, sino un respeto total por la personalidad de su hijo.