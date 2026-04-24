Viernes 24 de Abril
Uno por uno, cuánto cuestan las multas de trásito en San Juan

El Gobierno de San Juan actualizó los montos de las infracciones viales, que se calculan en Unidades Fijas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Las sanciones buscan reforzar el cumplimiento de las normas y mejorar la seguridad en las calles. (Archivo)

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó la actualización de los valores de las multas de tránsito que rigen en toda la provincia. Las sanciones están expresadas en Unidades Fijas (UF) y apuntan a reforzar el cumplimiento de las normas viales y promover una circulación más segura.

Falta de licencia de conducir

  • Motos: 100 UF - $228.200.
  • Autos y camionetas: 250 UF - $570.500.
  • Camiones y transporte público: 300 UF - $684.600.

Conducir en estado de ebriedad

  • Motos: 150 UF - $342.300.
  • Auto: 250 UF - $ 570.500.
  • Camionetas: 300 UF - $684.600.
  • Camiones y transporte público: 300 UF - $684.600.
  • Negarse al control de alcohol en sangre: 150 UF - $342.300.

Otras infracciones comunes

  • Cruzar semáforo en rojo: 250 UF - $570.500.
  • Circular en contramano: 250 UF - $570.500.
  • Falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): 250 UF - $570.700.
  • Falta de seguro obligatorio: 200 UF - $456.400.
  • Falta de casco protector o cinturón de seguridad: 150 UF - $342.300.
  • Falta de tarjeta de identificación del vehículo: 150 UF - $342.300.
  • Conducir usando teléfono celular o no asir el volante con ambas manos: 50 UF - $114.100. 
  • Estacionar en doble fila: 50 UF - $114.100.
  • Falta de chaleco reflectante: 100 UF - $228.200.

Desde el Gobierno provincial recordaron la importancia de contar con toda la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito, no solo para evitar sanciones económicas, sino principalmente para preservar la seguridad vial y la vida de los ciudadanos.

